Сотрудники ВШЭ заявили о «политическом нейтралитете»

Более 50 сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) заявили, что «политический нейтралитет» является базовой ценностью вуза. «Университет объединяет людей с разными политическими позициями или отсутствием интереса к политике вообще и отстаивает право каждого публично выражать свои взгляды, если они не противоречат Конституции Российской Федерации»,— говорится в открытом письме, опубликованном в Google Documents.

В последнее время, как указано в послании, ряд представителей общественности «призывают университет к большей политической активности», но «политическая агитация внутри университета и тем более от имени университета противоречит уставу и декларации ценностей НИУ ВШЭ». Авторы письма призвали беречь «свойственную университету атмосферу политической терпимости» и отстаивать законными способами свои права. «Сознательное нарушение закона обесценивает протестную деятельность и снижает эффективность политического диалога»,— добавили сотрудники вуза.

Авторы письма также выразили солидарность с теми, «кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах», и напомнили, что оказывают помощь арестованному по делу о массовых беспорядках студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову «безотносительно к политическим взглядам».

Егор Жуков проходит фигурантом дела, которое завели после несанкционированной акции 27 июля. 2 августа суд избрал меру пресечения для студента. Его отправили под арест до 27 сентября. Ранее более 250 сотрудников вуза опубликовали открытое письмо с просьбой освободить студента.

О фандрайзинговой площадке, открытой для помощи фигурантам дел по итогам московских протестов, читайте в публикации “Ъ”.