Россия хочет приземлиться в аэропорту Кишинева

Высший совет безопасности Республики Молдова принял решение расторгнуть договор концессии с Avia Invest, с 2013 года управляющей аэропортом Кишинева. При проведении конкурса по выбору концессионера и заключении контракта обнаружены «многочисленные нарушения». Власти Молдавии также отказались признавать переход прав на управляющую компанию аэропорта к NR Invesments Limited Натаниэля Ротшильда. Эксперты ожидают серьезного противостояния за один из главных инфраструктурных активов Молдавии. Источники “Ъ” говорят, что российский бизнес, в том числе AEON Романа Троценко, сохраняет интерес к аэропорту.

Власти Молдавии расторгнут договор концессии аэропорта Кишинева с компанией Avia Invest, заявил по итогам заседания Высшего совета безопасности президент республики Игорь Додон. Он добавил, что правительство не признает перехода прав собственности на компанию-концессионера к NR Investments Limited. Господин Додон также упомянул еще одного претендента на кишиневский аэропорт.

«Есть компания, которая заинтересовалась приобретением фирмы Avia Invest, получившей от прежних властей аэропорт в концессию на 49 лет. Мы их предупредили, что этого не следует делать, так как договор о концессии аэропорта может быть расторгнут.

Кроме того, заблокирована любая возможность изменения собственников компании Avia Invest. Со всей ответственностью заявляю, что в настоящее время собственники компании Avia Invest остаются прежними, а по концессионному договору ведется расследование»,— заявил господин Додон на брифинге по итогам заседания Совбеза (цитата по «Интерфаксу»).

Игорь Додон добавил, что нарушения, допущенные при проведении конкурса на выбор концессионера, дают основания расторгнуть договор. «Кроме того, инвестор не выполняет всех своих обязательств»,— утверждает президент Молдавии.

Как рассказывал “Ъ”, с июня аэропортом интересуется холдинг AEON Романа Троценко (см. “Ъ” от 17 июля). Структуры господина Троценко уже проявляли интерес к активу в 2013 и 2015–2016 годах, но тогда получить контроль над ним не удалось.

Новая волна интереса связана с изменением расклада политических сил в Молдавии. Правившая последние несколько лет Демократическая партия Владимира Плахотнюка потеряла большинство в парламенте республики, уступив после выборов коалиции пророссийской Партии социалистов и проевропейского блока Acum. Avia Invest контролировали структуры предпринимателя Илана Шора, которого считают близким к господину Плахотнюку, покинувшему Молдавию после июньских событий. Источники “Ъ” утверждают, что представители Илана Шора предлагали представителям Романа Троценко выкупить Avia Invest за $200 млн, тогда как российский бизнесмен считал цену завышенной. Кроме того, у потенциального покупателя не было уверенности в безопасности инвестиций.

Информация о смене собственника управляющей компании аэропорта появилась на сайте Avia Invest 19 августа. В этот день Натаниэль Ротшильд прилетал в Кишинев. NR Investments Limited выкупила 95% концессионера.

Договор концессии заключен в 2013 году на 49 лет, по нему Avia Invest должна инвестировать в модернизацию аэропорта €244,2 млн, параллельно отчисляя в бюджет Молдавии 1% от доходов. На конец прошлого года инвестор вложил €87 млн. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 2,9 млн человек.

Генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что аэропорт Кишинева — один из немногих привлекательных инфраструктурных объектов Молдавии. «Актив привлекательный, монопольный и прибыльный. За него однозначно будет борьба»,— считает эксперт. Он добавил, что в случае разрыва договора концессии компания Avia Invest может попытаться взыскать средства, потраченные на ту часть модернизации, которая была выполнена компанией с 2013 года.

Два правительственных источника “Ъ”, знакомых с ситуацией, не исключают, что конечным выгодоприобретателем от скандала вокруг аэропорта может стать российский бизнес. Они подтверждают, что интерес россиян к этому активу сохраняется. Вопрос о судьбе аэропорта может быть поднят в ходе визита в Москву премьера Молдавии Майи Санду, намеченного на сентябрь, а также обсуждаться на полях экономического форума в Кишиневе, который организует президент Молдавии и на который, как сообщают собеседники “Ъ”, собирается приехать вице-премьер Дмитрий Козак. При этом есть вероятность, что сделка сорвется, поскольку правительство Молдавии ориентировано на Запад и при жесткой позиции западных партнеров Кишинева оно скорее прислушается к ним.

Герман Костринский, Владимир Соловьев