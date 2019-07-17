AEON кружит над Кишиневом

Как выяснил “Ъ”, группа AEON Романа Троценко после смены власти в Молдавии снова проявила интерес к получению концессии на аэропорт Кишинева, начав переговоры с представителями местного бизнесмена Илана Шора. Он контролирует Avia Invest, которая сейчас выступает концессионером. Пока стороны не сошлись в цене, у актива высокие политические риски. Но профильные эксперты называют аэропорт перспективным: за несколько лет пассажиропоток может вырасти почти вдвое, до 5 млн человек в год.

Совладелец корпорации AEON Роман Троценко активизировал переговоры о получении контроля над международным аэропортом Кишинева, рассказали источники “Ъ” в отрасли. По их словам, представители господина Троценко встречались с представителями опального молдавского бизнесмена Илана Шора в конце июня—начале июля. Структуры господина Шора контролируют управляющую компанию аэропорта Avia Invest, сам бизнесмен — глава ее административного совета. Илан Шор, как считается, близок к олигарху Владимиру Плахотнюку, покинувшему Молдавию в июне после перехода власти от Демпартии к коалиции пророссийской Партии социалистов с проевропейским блоком Acum. Господин Шор, по словам собеседников “Ъ”, также уехал из страны.

Компания Avia Invest получила в концессию аэропорт Кишинева на 49 лет в ноябре 2013 года. По условиям договора компания должна инвестировать в развитие аэропорта €244,2 млн и отчислять 1% от доходов в бюджет Молдавии. На конец 2018 года концессионер вложил €87 млн. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2,9 млн человек, его генерируют трудовые мигранты из Молдавии в Европу и Россию, а также жители Западной Украины, желающие попасть в Россию.

По словам источников “Ъ”, в ходе переговоров стороны пытались договориться о передаче прав управления аэропортом. Представители собственника Avia Invest хотят за актив около $200 млн, потенциальный покупатель считает цену завышенной. Кроме того, в текущей политической ситуации у сторон «нет понимания безопасности инвестиций». Роман Троценко отказался комментировать “Ъ” вопросы, связанные с аэропортом Кишинева. Господин Троценко уже интересовался этим активом в 2013 году и 2015–2016 годах.

В начале июля президент Молдавии Игорь Додон заявил телеканалу TV8, что к нему за консультацией обращались потенциальные российские инвесторы, которые вели переговоры с Иланом Шором. Господин Додон утверждает, что посоветовал россиянам не покупать актив у людей, связанных с бывшей молдавской властью, так как «это государственное имущество», а нынешний договор с Avia Invest может быть расторгнут. В связи с политической ситуацией в Молдавии будущее аэропорта прояснится не ранее осени, считают собеседники “Ъ”.

Источник “Ъ” в аэропортовом бизнесе считает, что гипотетически весь комплекс аэропорта Кишинева, включая пассажирский и грузовой терминалы, может стоить $200 млн. Он отмечает, что с учетом отъезда Владимира Плахотнюка и возбужденного в отношении господина Шора в Молдавии уголовного дела в переговорах по кишиневскому аэропорту «сложился рынок покупателя». По его словам, сегодня Роман Троценко — едва ли не единственный возможный претендент на аэропорт, поскольку с учетом всех рисков «он единственный, кому интересны аэропортовые активы на территории бывшего СНГ и кто в состоянии за них платить».

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает цену в $200 млн слишком высокой. «В проекте, скорее всего, не предусмотрено софинансирование государства в развитие аэродромной инфраструктуры. К тому же аэровокзал через несколько лет достигнет предела пропускной способности. Капиталовложения в него приведут либо к снижению нормы прибыли, либо к увеличению аэропортовых сборов, что скажется на пассажиропотоке — сегодня значительную часть пассажиров аэропорта перевозят лоукостеры»,— говорит эксперт. В целом Андрей Крамаренко считает актив привлекательным: «В аэропорту продолжается бум лоукостеров. К 2022–2023 году пассажиропоток может достигнуть 5 млн человек».

Герман Костринский