Евгения Кузнецова поймали на кокаине

В отечественном хоккее разразился крупный допинговый скандал. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о четырехлетней дисквалификации суперзвезды «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова. В пробе игрока, взятой во время майского чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Ранее в интернете появился видеоролик, запечатлевший Кузнецова в номере отеля рядом со столом с рассыпанным на его поверхности белым порошком.

Международная федерация хоккея объявила о том, что дисквалифицировала на четыре года российского нападающего Евгения Кузнецова. Такой срок дисквалификации назначается, если в кейсе спортсмена, уличенного в употреблении запрещенных препаратов, не нашлось никаких смягчающих обстоятельств.

В пресс-релизе IIHF сказано, что положительной была проба, взятая у Кузнецова 26 мая, то есть в заключительный день чемпионата мира в Словакии. Накануне сборная России, собравшая практически сильнейший состав, неожиданно уступила в полуфинале финнам, а спустя сутки обыграла в матче за третье место по буллитам чехов.

Речь идет об очень громком допинговом деле. 27-летний Евгений Кузнецов — настоящая суперзвезда хоккея. Он вместе с лучшим снайпером НХЛ нынешнего столетия Александром Овечкиным выступает за «Вашингтон Кэпиталс». В этом клубе Кузнецов превратился в одного из лидеров. Особенно удачным для центрфорварда получился позапрошлый сезон. Он наряду с Овечкиным был главным героем розыгрыша Кубка Стэнли, вылившегося в первый в истории вашингтонской команды триумф. В 24 матчах play-off россиянин набрал 32 очка.

Сразу после окончания мирового первенства Евгений Кузнецов оказался центральным персонажем скандальной истории. В Twitter было размещено видео, на котором хоккеист «Вашингтона» разговаривает по телефону, на столе перед ним рассыпан белый порошок, а на заднем фоне на кровати спит женщина. Сам Кузнецов объяснил, что ролик был снят летом 2018 года в Лас-Вегасе, после того как его клуб выиграл Кубок Стэнли. По словам хоккеиста, он просто зашел к знакомым в номер. А когда увидел, что там происходит, быстро покинул помещение. При этом Кузнецов утверждал, что в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что не употреблял наркотики. «Вашингтон» проводил расследование по мотивам видео, но не нашел доказательств вины хоккеиста.

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев: Существуют определенные ограничения, которые прописаны, в том числе и в договорах, которые заключают хоккеисты. Кроме этого, существует такое понятие, как "ориентация", когда молодые игроки, особенно звезды, попадают под эгиду Национальной хоккейной лиги, где им объясняют все правила поведения, в том числе и употребления либо неупотребления данных препаратов и вообще допинга. Что касается перспектив самого Евгения Кузнецова, то в данном случае мы можем говорить о комплексе неудобств, которые могут возникнуть в связи с этим инцидентом. Между тем, хоккеист является настоящей звездой "Вашингтон Кэпиталс", обладателем Кубка Стэнли предыдущего сезона. Это достаточно серьезно раскручиваемый спортсмен, который, можно сказать, в определенной степени является даже лицом клуба. И любая случайность может трагическим образом повлиять, соответственно, на всех лиц и организации, которые в этом процессе присутствуют. Источник: “Ъ FM”

Санкции, примененные к Евгению Кузнецову, формально еще не означают, что он четыре года не будет играть в хоккей. НХЛ не подчиняется IIHF и регламенту Всемирного антидопингового агентства (WADA). В случае с российским хоккеистом она должна приять собственное решение по поводу его будущего.

Арнольд Кабанов