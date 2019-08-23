Евгения Кузнецова затянул «кокаиновый» скандал

Хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали за кокаин, но он продолжит играть в НХЛ. О положительной допинг пробе нападающего сообщила Международная федерация хоккея. Срок наказания составил четыре года, однако спортсмен будет выступать за клуб «Вашингтон Кэпиталс» — такое решение приняла лига. Допинг-пробу у хоккеиста взяли 26 мая после бронзового матча Россия-Чехия на Чемпионате мира. При этом в Российской федерации хоккея заявили, что Кузнецов не мог принимать кокаин, находясь в составе сборной. Теперь спортсмен не сможет выступать на международных турнирах, например, чемпионатах мира и Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Между тем, эта ситуация бросает тень на весь российский спорт, отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов: «Это безобразная история, на международных соревнованиях точно. В НХЛ к своему имиджу очень серьезно относятся, тем более эпизод уже был. Но, конечно, это имидж самого спортсмена, его репутация.

Но самое страшное — это имидж Российской Федерации, нашего спорта, который потихоньку вылезает из всех допинговых скандалов, и вдруг, на тебе, пожалуйста, кокаин.

Надо же головой думать, а не приезжать на Чемпионат мира и такими историями баловаться. Это говорит о безответственности».

Ранее Евгений Кузнецов уже извинялся перед НХЛ: в мае в Сети появилось видео, на котором игрок находится в номере отеля, а на столе перед ним — белый порошок. Позднее хоккеист рассказал, что запись подлинная, но он не употреблял запрещенные вещества. Теперь Кузнецов заявил, что согласен с дисквалификацией на четыре года, и не потребовал вскрывать пробу «Б». «Я разочаровал многих важных для меня людей, подвел клуб и болельщиков», — заявил спортсмен.

Как эта история повлияет на его карьеру? И почему НХЛ разрешила Евгению Кузнецову продолжать играть? На эти вопросы ответил хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев: «НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея (IIHF — прим. ред.) . В противном случае игроки обязаны были бы участвовать в соревнованиях, проводимых IIHF, если их вызывают в сборные, включая Олимпийские игры. Поэтому в данном случае это совершенно справедливо. С другой стороны, нужно посмотреть, как они будут преподносить данную ситуацию. Существуют определенные ограничения, которые прописаны, в том числе и в договорах, которые заключают хоккеисты. Кроме этого, существует такое понятие, как "ориентация", когда молодые игроки, особенно звезды, попадают под эгиду Национальной хоккейной лиги, где им объясняют все правила поведения, в том числе и употребления либо неупотребления данных препаратов и вообще допинга.

Что касается перспектив самого Евгения Кузнецова, то в данном случае мы можем говорить о комплексе неудобств, которые могут возникнуть в связи с этим инцидентом.

Между тем, хоккеист является настоящей звездой "Вашингтон Кэпиталс", обладателем Кубка Стэнли предыдущего сезона. Это достаточно серьезно раскручиваемый спортсмен, который, можно сказать, в определенной степени является даже лицом клуба. И любая случайность может трагическим образом повлиять, соответственно, на всех лиц и организации, которые в этом процессе присутствуют».

При этом в НХЛ сообщили, что не считают кокаин веществом, которое улучшает работоспособность. Представитель лиги подчеркнул, что хоккеист Кузнецов обратился за помощью и согласился регулярно проходить тесты антинаркотической программы. Кокаин действительно может улучшить физические показатели игрока на короткое время, но он быстро выводится из организма, рассказал спортивный врач Юрий Васильков: «Это вещество — одно из главных запрещенных в списке, которые дают спортсмену возможность преимущества наряду с другими так называемыми каннабиноидами. Если его принимать в небольших дозах, естественно, есть увеличение физической энергии, внимания, увеличение силы, возможностей и уменьшение страха. Зависит от того, какую дозу и как спортсмен принимал. Если малая доза, то он действительно будет выделяться среди других игроков».

Нападающий Евгений Кузнецов — двукратный чемпион мира, в прошлом году в составе клуба «Вашингтон Кэпиталс» он также стал обладателем Кубка Стэнли.

Елена Иванова