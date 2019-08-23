Москва даст Вашингтону ответ средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на действия США, 18 августа испытавших крылатую ракету наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км. До недавних пор такие испытания были запрещены российско-американским Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), но его действие прекратилось 2 августа. Владимир Путин отметил: избавившись от ограничений, власти США «развязали себе руки» для развертывания ранее запрещенных ракет, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позиция США, в свою очередь, была подробно прописана в опубликованном накануне докладе Госдепартамента: из него следует, что инициатором развала договора был не Вашингтон, а Москва.

Возможный ответ на действия США обсуждался в пятницу на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. В начале заседания президент напомнил собравшимся, что 18 августа в США был произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению Пентагона, поразила цель на расстоянии свыше 500 км. «Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора»,— заявил Владимир Путин. Он напомнил: власти РФ «неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше на базе ПРО в Румынии и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности». «Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали»,— резюмировал российский лидер.

Напомним, согласно Договору о РСМД, заключенному в 1987 году, запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан только администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года. Вашингтон обвинил Москву в том, что крылатая ракета 9М729, разработанная в конструкторском бюро «Новатор», якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. «Американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора»,— заявил в пятницу Владимир Путин, вновь дав понять, кто виноват в развале договора. При этом Москва выдвигала Вашингтону несколько встречных претензий. Прийти к компромиссу не удалось, и 2 февраля США объявили о выходе из договора. Через полгода, 2 августа, документ официально прекратил свое действие.

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Владимир Путин обратил внимание на то, что «испытания ракеты с запрещенными по договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации» документа, так что, по его словам, речь шла «не об импровизации, а об очередном звене в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий».

Впрочем, технически серьезных проблем подготовка испытаний не представляла. Испытанные ракеты Tomahawk до сих пор запускались с кораблей, что позволял Договор о РСМД. А 18 августа контейнер для запуска был просто снят с корабля и установлен на мобильную платформу.

Теперь свой ответ подготовит Россия. «Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ»,— заявил Владимир Путин. И поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам «проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

В подробности президент вдаваться не стал. Однако как ранее заявляли “Ъ” российские эксперты, речь, в частности, может идти о симметричном испытании крылатой ракеты «Калибр», которая до сих пор, как и Tomahawk, запускалась лишь с кораблей.

Открытую часть своего выступления Владимир Путин при этом закончил миролюбивым призывом. Он отметил: «Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности».

Заявление Владимира Путина было сделано спустя сутки после публикации доклада Госдепартамента США о соблюдении договоров в области нераспространения ядерных вооружений и контроля над ними.

Согласно документу, Россия взяла курс на нарушение договоров об ограничении использования и ликвидации оружия, в том числе массового поражения.

В докладе описано, что, хотя еще в 1975 году Советский Союз подписал Конвенцию о биологическом оружии (КБО), которую в 1992 году обязалась соблюдать Россия, ежегодные отчеты российской стороны были «недостаточно полными». Озабоченность Госдепа вызывают действия России, якобы нарушающие КБО и Договор о космосе, согласно которому были определены рамки международного космического права, в частности невозможность испытания оружия массового уничтожения на орбите Земли и на других небесных телах. Кроме того, в Госдепе отметили, что российская сторона ограничивает возможность наблюдательных полетов над Калининградской областью и на границе с Южной Осетией и Абхазией, тем самым нарушая положения Договора по открытому небу.

Описывая же ситуацию вокруг уже ушедшего в прошлое Договора о РСМД, американские дипломаты отметили: «По оценкам США, решение России нарушить договор зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ». При этом в документе была приведена цитата Владимира Путина, сказавшего в октябре 2017 года, что подписание Договора о РСМД в 1987 году стало «фактически односторонним разоружением СССР».

Павел Тарасенко, Елизавета Наумова