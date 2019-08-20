США заявили о попытках соратников Мадуро начать переговоры о его отставке

Десятки ближайших союзников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытались начать переговоры с США о его свержении. Об этом ТАСС рассказал представитель Госдепа.

«За последние месяцы десятки близких союзников Мадуро пытались вступить с США в переговоры о его отставке»,— заявил собеседник агентства, отметив, что «ответ США зависит от конкретных обстоятельств». «Мадуро, очевидно, изолирован от какой-либо внутренней поддержки и финансов, что не позволяет ему купить лояльность»,— сказал представитель ведомства.

Приблизить смену власти в Венесуэле, как считают в Вашингтоне, можно посредством санкций — президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США.

Согласно документу, все имущество правительства Венесуэлы на территории США или находящееся под контролем «любого американского лица» «блокируется и не может быть передано, оплачено, экспортировано, изъято или иным образом обработано». Термин «правительство» трактуется широко — под него подпадают все ведомства, а также госструктуры вроде Центробанка и нефтяной компании PDVSA.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».