Украина обжаловала в ВС России решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

Украина подала в российский Верховный суд кассационную жалобу на решение о взыскании со страны $144 млн в связи с потерей российской компанией «Татнефть» своих активов. Истцом выступает украинский Минюст, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных судов. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Акционеры «Татнефти» в 1994 году совместно с «Нафтогазом Украины» и структурами группы «Приват» вошли в капитал «Укртатнафты». Акционеры из Татарстана получили 55,7% предприятия. В 2009 году после решений украинских судов акционеры полностью потеряли свою долю.

В 2014 году международный коммерческий арбитраж постановил, что за потерю доли в «Укртатнафте» Украина должна компенсировать акционерам «Татнефти» $112 млн с процентами. Позднее ходатайство «Татнефти» об исполнении решения международного арбитража удовлетворил и Высокий суд Лондона. В феврале 2019-го Арбитражный суд Ставропольского края также удовлетворил иск «Татнефти» и постановил включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Украинскому санаторию не хватило иммунитета».