Google заблокировал более 200 аккаунтов в YouTube за попытки повлиять на протесты в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов YouTube, которые «скоординировано загружали видеоролики», посвященные протестам в Гонконге. Массовые акции там продолжаются с начала июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Как рассказали в Google, заблокированные аккаунты использовали VPN-сервисы и другие методы, чтобы скрыть свою локацию. Компания напомнила, что на этой неделе по аналогичным причинам были заблокированы несколько сотен пользователей Twitter. Соцсеть обнаружила 936 аккаунтов из КНР, которые «преднамеренно пытались посеять политические разногласия в Гонконге».

О «координированных действиях из Китая», направленных на искажение ситуации в Гонконге, сообщила и Facebook. Соцсеть удалила семь страниц, три группы и пять аккаунтов, которые публиковали фейковые или оскорбительные посты о протестах в Гонконге.

Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию протестов в Гонконге, уличные акции в этом автономном районе нарастают. В частности, в прошедшие выходные в акциях протеста приняли участие уже 1,7 млн человек.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Facebook и Twitter взялись за китайских пропагандистов».