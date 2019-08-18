Организаторы сообщили об 1,7 млн участников антиправительственного митинга в Гонконге

Порядка 1,7 млн человек пришли на атиправительственный митинг в Гонконге, сообщила местная газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов. Правительство сообщило, что митинг прошел в целом мирно.

Организаторы объявили об окончании митинга, но некоторые протестующие провоцируют силовиков, забрасывая правительственный штаб тяжелыми предметами. Они светят лазерами и фонарями, но пока не прорываются к зданию. Полиция не оказывает сопротивления участникам акции. Собравшиеся сегодня демонстранты не надели очки и защитные каски.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Реакция Пекина на демонстрации ужесточается: власти назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини призвала власти Гонконга к сдержанности.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».