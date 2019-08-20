Facebook и Twitter взялись за китайских пропагандистов Компании заявили о блокировке более 200 тыс. фейковых аккаунтов, страниц и групп

Facebook и Twitter сообщили, что китайские власти запустили настоящую пропагандистскую машину в интернете, направленную на дезинформацию о протестах в Гонконге. Основываясь на таких выводах, соцсети заявили о блокировке аккаунтов, блогов и групп, которые, по их мнению, несли ложную информацию о событиях.

Вчера в корпоративном блоге Twitter появилось сообщение об обнаружении 936 аккаунтов, «происходящих из КНР». Компания отметила, что эти аккаунты «преднамеренно пытались посеять политические разногласия в Гонконге, включая подрыв политических позиций протестного движения в этом регионе». Проведя расследование, компания сообщила о «надежных доказательствах» того, что подобные действия являются координированными действиями при поддержке властей.

Twitter уточнила, что, поскольку ее сервис официально заблокирован на территории КНР, многие из этих аккаунтов функционировали через VPN. Компания выяснила, что такие аккаунты работали через незаблокированные IP-адреса из КНР. Компания опубликовала данные об этих аккаунтах и уточнила, что они являются частью более широкой спам-сети примерно из 200 тыс. аккаунтов, многие из которых были созданы после первоначальных блокировок со стороны Twitter. Компания отметила, что временно заблокировала все эти аккаунты.

«Скрытым действиям, направленным на манипуляцию, не место на нашем сервисе — они нарушают фундаментальные принципы, на которых построена наша компания»,— заявили в Twitter.

Также вчера Facebook сообщила о выявлении «координированных действий из Китая», которые были направлены на искажение ситуации в Гонконге. Компания удалила семь страниц, три группы и пять аккаунтов, которые публиковали фейковые или оскорбительные посты о протестах в Гонконге, в том числе сравнивая протестующих с членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). На эти группы было подписано около 15,5 тыс. аккаунтов. FB провела расследование, сообщив о связи этих групп, аккаунтов или страниц с лицами, имеющими отношение к китайским властям. Более подробной информации и доказательств соцсеть пока не предоставила.

Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию протестов в Гонконге, уличные акции в этом автономном районе нарастают — в минувшие выходные в акциях протеста приняло участие уже 1,7 млн человек.

В продолжение ситуации вокруг возможной интернет-активности китайских властей в связи с протестами в Гонконге компания Twitter сообщила, что больше не будет публиковать на своей платформе рекламу от государственных организаций или связанных с ними медиаплощадок.

Евгений Хвостик