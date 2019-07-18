Пользователи Apple разворачиваются в сторону Samsung

Пользователи по всему миру охладели к iPhone. По данным компании BankMyCell, лояльность к смартфону упала до рекордного минимума. Согласно результатам опроса, больше четверти клиентов после продажи гаджета переходили на другие бренды, чаще всего на Samsung.

«Ъ FM» связался с известными россиянами, поклонниками Apple, и выяснил, разлюбили ли они свои телефоны.

Александр Добровинский, адвокат: «Я очень жалею о том, что все перешли на Apple. У меня iPad, два телефона. Но он мне очень надоел. Я бы с удовольствием перешел на Samsung, но для этого надо, конечно, менять все. Потому что я пишу что-то в заметках, и это отражается везде — у ассистентов, у меня в планшете — это довольно удобно. Поэтому мы привязаны к нему. Но если у кого-нибудь будет идея, как от него сбежать, я с удовольствием это сделаю».

Алексей Кортнев, музыкант, лидер группы «Несчастный случай»: «Я очень привык к этому дизайну, к этой системе общения. Меня это совершенно устраивает, и ничего я менять не собираюсь. Я не являюсь фанатичным пользователем смартфона, какого бы то ни было. Пользуюсь моделью, даже не знаю, как она называется, если честно. Когда он поломается, куплю себе следующий. Только и всего. Не самый дорогой, наверное. Мне достаточно того, что по нему можно разговаривать, и он хорошо фотографирует. Все».

Александр Малис, бизнесмен: «Я пользуюсь iPhone, но, наверное, потому что я слишком ленив. Сейчас телефоны, выпускающиеся на операционной системе Android, технически гораздо более продвинуты, в том числе с точки зрения камер. А сегодня в мире, когда люди любят снимать, выкладывать в Instagram, это играет большую роль. Пользователи консервативны, а Apple предложила самый простой способ пользоваться смартфоном, когда вообще не надо задумываться. И многих это останавливает при переходе, в том числе и меня».

По данным BankMyCell, тех, кто «предает» устройства на Android значительно меньше — всего около 7%. Apple теряет лояльную аудиторию во многом из-за своей ценовой политики, отметил главный редактор vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов: «Apple совершенно осознанно стала выпускать более дорогие модели. Поэтому не все могут позволить себе новый iPhone. Это естественный отток, который полностью укладывается в концепцию, которую Apple приняла и которой хочет следовать. В России сейчас очень дешево продаются телефоны предыдущих поколений: iPhone 6S, iPhone 7, даже iPhone 8. И, как это ни странно, они по цене неплохо конкурируют с продукцией Samsung, Huawei, даже отчасти Honor.

То есть за 25-30 тыс. руб. можно купить вполне приличный iPhone, абсолютно актуальный. Поэтому в России ожидать резких скачков, наверное, не стоит».

По данным ритейлеров, занимающихся trade-in, в России почти все клиенты Apple меняют iPhone на более новые модели. Случаев перехода на Samsung или, к примеру, Huawei практически нет.

Анастасия Ройзман