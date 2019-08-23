Хайко Маас познакомился с Россией поближе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас завершил в четверг свой двухдневный визит в Россию. Второй день был посвящен знакомству с Москвой: министр съездил в Новоспасский монастырь, прогулялся с молодежью вдоль Москвы-реки, пообщался с правозащитниками и молодыми учеными из Сколково. За тем, как министр демонстрировал интерес к российским технологиям, наблюдала и корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

«Было видно, что ему действительно это очень важно и интересно»

О том, что после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он не покинет Москву, а наоборот, постарается узнать ее получше, рассказал накануне сам Хайко Маас. «Я очень рад завтрашнему дню, который я проведу в Москве. Посмотрю культуру Москвы, ознакомлюсь с городом»,— заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром.

В условиях затянувшегося политического кризиса его программа на четверг выглядела почти революционно: в последние пять лет ведущие западные дипломаты стараются не задерживаться в российской столице дольше, чем на один день.

Но Хайко Маас — по данным “Ъ”, по инициативе немецкой стороны — предпочел получше узнать Россию. Хотя бы за сутки.

Благоприятно складывалась и политическая обстановка: как накануне стало известно “Ъ”, Россия и Украина планируют до конца месяца обменяться заключенными и задержанными, и на родину могут вернуться в том числе украинские моряки, задержанные прошлой осенью в Керченском проливе. В четверг на пресс-конференции Хайко Маас как раз приглашал Москву — причем уже не в первый раз — пойти на такой шаг.

«После того как я вчера целый день говорил с моим коллегой, сегодня пора познакомиться с разными представителями российского общества,— рассказал в четверг министр сопровождавшим его немецким журналистам.— Эта страна многогранна, и крайне важно помимо межправительственных контактов поддерживать контакты с обществом». Он напомнил, что, хотя Россия «непростой партнер», Германия убеждена в необходимости поддержки диалога и не забывает о своей «исторической ответственности» — и в последние полтора года отношения между Москвой и Берлином становятся все интенсивнее.

Гражданское общество, с которым хотел познакомиться Хайко Маас, складывалось в четверг из представителей церкви, молодежи, правозащитников и молодых ученых и предпринимателей.

Как рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, утром министр посетил Новоспасский монастырь — один из старейших в Москве.

«Во время экскурсии, которая прошла по монастырю, министр проявлял живой интерес и к истории монастыря, и к истории страны, и было видно, что ему действительно это очень важно и интересно,— пояснил Владимир Легойда агентству "РИА Новости".— Здесь был минимум какой-то ритуальной протоколистики, а был достаточно содержательный разговор, связанный и с ролью церкви в современной России. Министр очень живо этим интересовался, и он говорил, что понимает, какую большую роль церковь имеет в современной жизни нашего общества. И все вопросы были связаны именно с этим — с тем, с какими вызовами мы сталкиваемся, как оцениваем стоящие перед церковью задачи ... Говорили также о том, что Русская православная церковь — это не церковь Российской Федерации, говорили вообще о зоне пастырской ответственности церкви, о других странах, говорили о ситуации в современном мире, в современной России».

Вслед за монастырем министр посетил Сахаровский центр и прогулялся по парку искусств «Музеон» вместе с представителями молодежи из Германо-российского форума. А затем приехал в Сколковский институт науки и технологий — тем более что в 2018–2020 годах в двух странах проходит перекрестный Год научно-образовательных партнерств.

«Это уже работает?»

На входе в Сколковский институт Хайко Мааса встречал робот. Рядом стоял один из создателей пермского разработчика «умных» роботов-консультантов «Промобот» Олег Кивокурцев (в программе для журналистов этот пункт повестки значился как «взаимодействие с роботом и основателем "Промобота"»). С первым вопросом — со стороны хозяина — о Германии робот справился блестяще, начав на английском зачитывать справку о стране. Впрочем, это, казалось, было не слишком интересно министру и столпившимся вокруг журналистам, так что робота стали перебивать. Затем Олег Кивокурцев предложил главе МИД ФРГ что-то спросить у робота. Немецкий министр растерялся лишь на долю секунды, а потом спросил по-английски: «Любишь футбол?» «Я не спортивный робот, но иногда я люблю что-нибудь посмотреть»,— ответил робот.

А вот церемония прощания у него не задалась. Станцевав для Хайко Мааса небольшой танец, робот мог бы подать министру руку, как предложил Олег Кивокурцев. «Давай же»,— попытался подбодрить его Хайко Маас. Но, несмотря на троекратное повторение просьбы, слушаться робот не стал. Как потом пояснил корреспонденту “Ъ” господин Кивокурцев, робот не застеснялся — просто кто-то из журналистов задел робота, и сработал предохранительный механизм, заблокировавший руку. В соответствии с европейскими стандартами это необходимо, чтобы никого не задеть и никому не навредить. О том, что робот завис не из-за брака, должна говорить и статистика компании «Промобот»: как пояснил господин Кивокурцев “Ъ”, компания уже продала более 500 таких роботов стоимостью в 1,2 млн руб в 35 стран, и вернули за все время только одного.

Куда живее была беседа министра со студентами и молодыми предпринимателями, собравшимися на встречу в просторном холле института. После беседы с руководством института Хайко Маас совершенно естественно присоединился к стоящим у одного из столов студентам и стал спрашивать про их проекты. Первыми поговорить с министром довелось студентам со второго курса магистратуры Андрею Шарапову и Татьяне Филипповой: на своем ноутбуке они продемонстрировали главе МИД ФРГ свой проект Skanntech. Корреспонденту “Ъ” они затем пояснили, что он заключается в том, чтобы оценивать рельеф поверхности с помощью нейронной сети. Это должно позволить, например, эффективно анализировать качество дорожного покрытия, в то время как сейчас, по их словам, наличие выбоин или колеи на дороге проверяют вручную, с помощью уложенной поперек «трехметровой рейки». «Это уже работает?» — сразу же отозвался Хайко Маас, на что узнал, что документы проект пока в стадии оформления. Так же внимательно, даже участливо, он задавал вопросы и другим участникам встречи.

Когда министр уже покинул Сколково, о своих впечатлениях от встречи журналистам рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Очевидно, что его воодушевила энергия студентов и исследователей, которые работают здесь, он понял, какие возможности есть, и уверен, что даст какие-то сигналы и инструкции, которые не подвержены политическим проблемам»,— говорил господин Дворкович, и было немного странно, что он говорит за немецкого министра.





«Безусловно, и для наших зарубежных партнеров, и для нас санкции замедляют развитие, но они не ограничивают нас в большинстве действий,— признал председатель фонда "Сколково".— Мы видим, что ведущие немецкие компании работают в России. Это Siemens, Volkswagen, Metro и многие другие, они продолжают и расширяют сотрудничество как со "Сколково", так и с Россией в целом. Отдельные трудности возникают с платежами и где-то еще, но это не является существенными проблемами для развития сотрудничества».