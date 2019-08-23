Кредиты выдадут на оборот

ЦБ планирует разрешить банкам выдавать онлайн-кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) без запроса отчетности заемщика, анализируя лишь движение его средств и контрагентов. Эксперты отмечают, что идея несколько запоздала и ряд игроков уже сейчас активно кредитуют МСБ в режиме онлайн. Кроме того, через три месяца банки в любом случае смогут оперативно получать доступ к данным ФНС по отчетности компаний.

Банк России направил в Минюст поправки к положению «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам…» от 28 июня 2017 года №590-П. Они устанавливают новый порядок формирования резервов по ссудам субъектам малого и среднего предпринимательства. Кредитный риск по таким ссудам будет оцениваться на базе внутрибанковских методик без предоставления финансовой отчетности заемщика. В частности, банки смогут использовать информацию от операторов фискальных данных о выручке, сведения об их операциях по расчетному счету, данные контрагентов и прочее.

ЦБ отмечает, что такой механизм выдачи кредитов прошел тестирование в регулятивной «песочнице». Изменения, считает регулятор, позволят компаниям и предпринимателям получать «предложение по кредиту дистанционно». Это, в свою очередь, поможет «ускорить принятие решения и сократить время на выдачу кредита». У банков также появится возможность в режиме онлайн осуществлять мониторинг кредитного риска на основе получаемой информации.

Банкиры идею приветствуют. Например, в работающем онлайн Тинькофф-банке говорят, что подход ЦБ позволит улучшить качество выдаваемых кредитов, снизив риски. Однако эксперты называют нововведения «запоздалыми», поскольку многие банки уже сейчас активно кредитуют МСБ без запроса официальной отчетности.

Например, Модуль-банк, согласно информации на его сайте, оценивает заемщика на основании данных о движении средств по счету в самом банке, оборотам по онлайн-кассе или движению по счетам в других банках. Предоставлять баланс не требуется. Информация об одобрении кредитов МСБ без представления отчетности есть также на сайтах Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, Промсвязьбанка и Альфа-банка. Глава управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский подтвердил, что банк и сейчас «в сегменте микробизнеса кредитует компании без официальной отчетности», которой попросту может не быть.

Мало того, предприниматели сами активно раскрывают банкам свои кассовые обороты. По словам главы направления Big data компании «Эвотор» Николая Орлова, она помогает малому бизнесу получать кредиты с 2018 года. При оформлении заявки предприниматель дает согласие на передачу данных о выручке и других бизнес-показателях. «Предприниматели готовы делиться информацией, так как это помогает получить кредит дистанционно, без визита в банк»,— поясняет господин Орлов. В Райффайзенбанке тестируют сервис оператора фискальных данных (ОФД), «но это покроет только часть компаний, которые занимаются розничной торговлей», уточнил господин Крамарский.

Вызывает сомнение у экспертов и целесообразность изменений именно сейчас: с 1 января 2020 года кредитные организации получат доступ к бухгалтерской отчетности всех компаний напрямую из ФНС в режиме онлайн (см. “Ъ” от 25 марта). Банки, кредитующие не только МСБ, но и крупный бизнес, будут подключаться к базе налоговиков за 200 тыс. руб. в год (данные ОФД, например, «тоже не бесплатные», подчеркивают банкиры).

В то же время, признают эксперты, сам по себе отказ от получения бухгалтерской отчетности в бумажном виде упрощает их деятельность. «Такая отчетность со штампом налоговой для банков давно не актуальна. Нередки случаи подделки отчетности, и если подобное выявляется при проверке кредитной организации Банком России, банк вынужден увеличивать резервирование по подобным ссудам,— указывает начальник управления развития МСБ Абсолют-банка Сергей Нечушкин.— Но сейчас кредитные организации, не запрашивающие баланс у заемщиков, также вынуждены увеличивать резервирование по таким ссудам».

Вероника Горячева