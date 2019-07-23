Малый бизнес возьмут в новый реестр

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о создании реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих поддержку. Новый реестр, вести который будет Федеральная налоговая служба, позволит помогать малому бизнесу более централизованно и адресно. Потенциально в него могут войти компании и индивидуальные предприниматели, создавшие четверть всех рабочих мест в стране. По данным исследования Сбербанка, почти вся сфера операций с недвижимостью и более половины сегмента торговли находятся в сегменте МСП.

Вчера комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал палате принять во втором чтении поправки к закону о развитии малого и среднего предпринимательства, описывающие создание единого реестра МСП—получателей поддержки. Этот реестр объединит данные различных органов власти и организаций, предоставляющих сейчас малому бизнесу какие-либо виды поддержки (налоговые льготы, доступ к более дешевым кредитам, преференции при участии в закупках крупнейших заказчиков и так далее).

Напомним, налоговики уже ведут общий реестр МСП, в котором на 10 июля значатся 6,2 млн малых предпринимателей (из них 5,9 млн — это микропредприятия). Он содержит лишь основные данные — наименование предприятия/ФИО индивидуального предпринимателя, место нахождения или жительства, ИНН, а также заявленные виды деятельности.

Новый реестр агрегирует информацию по более узкому кругу субъектов МСП и помимо общих данных будет содержать сведения о дате решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки; вид, форму, размер и срок ее оказания; информацию о нарушении порядка и условий предоставления оказанной помощи (в том числе о нецелевом использовании средств). Первая выгрузка реестра, вести который будет ФНС, должна произойти 20 декабря 2020 года. Автор поправок Минэкономики надеется, что новый реестр позволит лучше понять, как работают разные виды поддержки малого бизнеса, «в целях обеспечения адресности, обоснованности и повышения эффективности ее предоставления».

На попадание в реестр могут претендовать наниматели четвертой части всех работников в стране. Как следует из нового исследования Сбербанка (проект «СберДанные»), 18,3 млн всех рабочих мест в РФ (или 25,6%) были созданы малым и средним бизнесом. По данным исследования, в микропредприятиях работают в среднем по 3 сотрудника, в малых компаниях — 27 человек, а в средних — 97. Число сотрудников у ИП — 18 в категории малого предпринимательства и 59 — среднего. При этом, отмечают эксперты, ИП редко «дорастают» до среднего бизнеса: по данным ФНС, на 10 июля таких «средних ИП» в России было всего 316 единиц.

Согласно исследованию, в региональном разрезе по части популярности МСП лидируют Санкт-Петербург с областью и Москва с областью — соответственно 244 и 227 занятых на 1 тыс. человек жителей в трудоспособном возрасте и старше. Показатель в 200 человек на 1 тыс. населения также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области (205, 205 и 202). В регионах Северного Кавказа занятость в сегменте МСП наименьшая: в Дагестане — 23, в Чечне и Ингушетии — по 15,3 занятого в МСП на 1 тыс. человек. В среднем же по стране число занятых в сегменте МСП — 155 на 1 тыс. человек в трудоспособном возрасте и старше.

В разрезе профессий малый и средний бизнес в нескольких отраслях обеспечивает более половины занятости. На первом месте — операции с недвижимостью (95,6% работников числятся в составе субъектов МСП). У компаний, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, а также торговлей, этот показатель — более 50%. Примечательно, что даже в сегменте «госуправление и соцобеспечение» нашлось место малым предпринимателям, правда, их доля ничтожно мала — 0,3% работников, занятых в отрасли.

Татьяна Гришина