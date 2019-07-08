В долгу у малых сих

Первый вице-премьер Антон Силуанов на совещании в Перми включился в полемику ЦБ и Минэкономики о причинах низких темпов роста корпоративного кредитования. Глава Минфина поддержал идею ограничения потребкредита — но в пользу не крупных компаний, а малого и среднего предпринимательства (МСП), которому правительство уже готово увеличить объемы субсидирования кредитных ставок. Впрочем, если корпоративное кредитование в РФ ограничивается скорее высокими корпоративными рисками, то кредитование МСП — дефицитом желающих открыть новый малый бизнес.

На совещании по реализации нацпроектов в Перми в пятницу первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов не удержался от участия в дискуссии между правительством и Банком России о причинах медленного экономического роста в РФ и методах его стимулирования. В частности, тема обсуждалась в Санкт-Петербурге в рамках Международного финансового конгресса (см. “Ъ” от 4 июля и 5 июля).

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Позиция финансово-экономического блока правительства, которую поддержал господин Силуанов, заключается в том, что для ускорения роста ВВП необходимо развитие корпоративного кредитования вместо необеспеченного потребительского. Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин неоднократно отмечал, что рост потребкредитования несет риски рецессии в экономике РФ, и высказывался в пользу жесткого ограничения этого сектора Банком России при более активном снижении ставки ЦБ для расширения корпоративного кредитования. Банк России, в свою очередь, настаивает на том, что высокий спрос на потребкредиты вызван многолетним снижением реальных доходов населения, рост которых должно обеспечить как раз правительство, при этом необходимые меры по ограничению прироста необеспеченных кредитов уже приняты, их действие проявится к осени 2019 года, а более резкие меры могут угрожать как минимум стабильности отдельных секторов финансовой системы. Кроме того, ЦБ настаивает на том, что пузыря на рынке необеспеченного кредитования нет (он лишь может появиться позже), а макропруденциальные меры в любом случае не должны рассматриваться как способ увеличения и потенциальной, и текущей динамики ВВП — они применяются для управления системными рисками финансовой системы.

Глава финансово-экономического блока правительства предпочел обратиться с идеей отказа от потребкредитования в пользу корпоративного не к Банку России, а напрямую к банкам, предложив им активнее кредитовать малый и средний бизнес. «Если этот бизнес востребован, то наверняка лучше и правильней сюда вкладывать кредитные ресурсы, нежели в потребительское кредитование»,— отметил он. Первый вице-премьер выразил готовность поддержать корпоративное кредитование малого и среднего бизнеса увеличением субсидирования ставки по льготным кредитам с 2,5% до 3,5% — правительство рассматривает такую возможность. Причина готовности правительства идти навстречу малым компаниям — в том, что их кредитование растет медленнее и потребительского, и корпоративного в целом.

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Государство при этом не испытывает проблем с деньгами на субсидирование кредитов МСП — скорее проблемы есть с объектами кредитования. Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, всего на субсидирование кредитов МСП в 2019 году предусмотрено 9,2 млрд руб., при среднем кредите 40–50 млн руб. этого хватит на субсидирование до 20 тыс. займов. Пока по «Программе 8,5%» заключено «более 3 тыс. кредитных договоров», то есть финансирования «достаточно». Более того, частичное повышение субсидирования уже реализовано по инициативе банков: весной они жаловались правительству на то, что им недостаточно субсидирования на уровне 2,5% и порог необходимо повысить как раз до 3,5% (см. “Ъ” от 3 апреля), и 8 мая Белый дом ввел ступенчатый механизм, при котором дополнительная ставка субсидирования в 0,5 процентного пункта добавляется банкам, у которых доля кредитов по «Программе 8,5%» превышает 8% всего кредитного портфеля МСП. При росте этой доли до 16% дополнительная ставка вырастает до 1 процентного пункта, то есть субсидируется как раз 3,5 процентного пункта из ставки кредита.

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Как дал понять первый вице-премьер, повышение призвано заинтересовать в кредитовании МСП не только крупные госбанки, но и коммерческие кредитные организации. «Наша задача — создать условия, чтобы этот инструмент был интересен для банков, с тем чтобы они все активнее подключались к этой проблеме»,— сказал он.

Само по себе улучшение условий субсидированного кредита МСП при нынешней динамике в секторе практически не несет в себе никаких рисков для Белого дома: пузырь в нем не в состоянии раздуть даже триллион кредитов, субсидированных государством. Ограниченный успех в начинании, впрочем, может несколько усилить напряжение на рынке труда — при низкой безработице стимулирование самозанятости дополнительно ужесточит кадровый дефицит в крупных мегаполисах.

Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин; Константин Кадочников, Пермь