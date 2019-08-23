«Аэрофлот» снижает скорость

Авиакомпания «Аэрофлот» существенно снизила темпы роста. Прирост пассажиропотока за июль составил всего 1,9%, тогда как отрасль выросла за тот же период на 9,9%. Темпы роста группы «Аэрофлот» также отстают от общеотраслевых, они составили 7,3%. Эксперты полагают, что компания оптимизирует парк на фоне переизбытка емкости на рынке и убытков первой половины года. Вторая в России группа S7 растет быстрее рынка, открывая новые направления и активно развивая свой хаб в Новосибирске.

«Аэрофлот» предельно снизил темпы роста перевозок пассажиров в июле, сообщает компания. За месяц компания перевезла 3,7 млн человек, что на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом группа «Аэрофлот», куда входят также авиакомпания «Россия», лоукостер «Победа» и работающая на Дальнем Востоке «Аврора», увеличила объем перевозок на 7,3%, обслужив в совокупности 6,4 млн пассажиров. По оперативным данным Росавиации, вся отрасль за тот же период перевезла 14,13 млн человек, что на 9,9% превышает результаты прошлого года.

Таким образом, группа «Аэрофлот», несмотря на наличие такого мощного драйвера роста, как авиакомпания «Победа», в целом уступает отрасли по темпам роста.

В июле авиакомпания вывела из парка один Airbus A321. С начала года парк уменьшился на четыре воздушных судна. При этом занятость кресел группы снизилась с 91,2% в июле прошлого года до 90% в июле 2019 года. За январь—июль занятость кресел снизилась с 81,9% до 81,1%.

Авиакомпания во втором квартале нарастила чистую прибыль по РСБУ на 74%, до 2,7 млрд руб. За полугодие перевозчик получил убыток в размере 14,1 млрд руб.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что в истории «Аэрофлота» темпы его роста неоднократно отклонялись от рыночных тенденций. Сегодня авиакомпания на фоне финансовых результатов первой половины года пытается оптимизировать свои расходы. «Руководство компании неоднократно заявляло о переизбытке емкости на рынке,— говорит эксперт.— И сегодня, когда у "Аэрофлота" снижается загрузка кресел, небольшое сокращение парка выглядит логичным решением».

Группа S7, также выпустившая сообщение об итогах операционной работы за июль, напротив, наращивает объем перевозок быстрее отрасли. В июле группа перевезла 1,9 млн пассажиров, что на 11,8% больше аналогичного периода 2018 года.

Основной прирост S7 дают перевозки на внутренних воздушных линиях: рейсами по РФ за месяц воспользовались 1,4 млн человек, прирост составил 12,8%.

Динамика на международных направлениях ниже: 9,3%, перевезено 559 тыс. пассажиров. В авиакомпании отмечают, что в течение летнего сезона предлагали новые направления, в частности, открыли рейсы в турецкий Даламан, находящийся рядом с курортами на западном побережье Турции. Перевозчик также увеличил частоту полетов в Симферополь и Краснодар.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что у «Аэрофлота» в минувшие годы уже были прецеденты, когда темпы роста его бизнеса существенно отставали от общеотраслевых, это было связано с оптимизацией парка и маршрутной сети. «Руководство компании неоднократно заявляло о переизбытке провозных емкостей на рынке. И сегодня, когда высокую доходную ставку в России удержать нельзя, заморозка или даже сокращение парка выглядит своевременным решением»,— говорит эксперт.

Олег Пантелеев говорит, что S7 ведет весьма активную политику по развитию своего хаба в Новосибирске, где прямая конкуренция с остальными российскими компаниями минимальна. Стыковки в «Толмачево» являются привлекательной альтернативой перелетам на Дальний Восток через Москву. Также значительный вклад в рост пассажиропотока авиакомпании и аэропорта Новосибирска дают трудовые мигранты, прибывающие в Сибирь и на Дальний Восток из Средней Азии.

Герман Костринский