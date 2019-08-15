«Победу» хотят вывести из-под крыла «Аэрофлота»

После продажи «Победы» цены на авиабилеты могут вырасти, предупреждают специалисты. В среду ФАС предложила приватизировать авиакомпанию. Это один из вариантов, который позволит сделать полеты внутри страны доступнее для россиян, говорят в антимонопольной службе. Присутствие лоукостера на маршруте существенно влияет на цены у других перевозчиков. Поэтому в ФАС предлагают «Аэрофлоту», который владеет «Победой», отдать ей только рейсы по России либо приватизировать компанию и дать ей возможность самостоятельно развиваться. Какими могут быть последствия таких сценариев? Тему продолжит Владислав Викторов.

Суть письма главы ФАС Игоря Артемьева Минтрансу сводится к тому, что в своей бизнес-стратегии «Аэрофлот», владеющий «Победой», должен опираться в первую очередь на интересы государства. А их обозначил Владимир Путин на прошлогодней «Прямой линии». Президент потребовал сделать авиабилеты на полеты внутри России доступнее для граждан. С этим неплохо справлялась «Победа» — ее низкие цены сдерживали и других перевозчиков. Но лоукостер теперь летает и за рубеж, причем нередко снижая количество внутренних рейсов. В ФАС считают такой сценарий допустимым, только если перевозчик выйдет из группы «Аэрофлот», пояснила начальник управления регулирования транспорта антимонопольной службы Адиля Вяселева: «Присутствие авиакомпании “Победа” на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы “Аэрофлот”. Отказы лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного — это два шага назад. Оставаясь в группе, “Победа” должна развиваться внутри страны, либо выходить из “Аэрофлот” и конкурировать с ним».

К слову, «Победу» не первый раз критикуют за развитие международных перевозок. Например, год назад замглавы Минтранса Александр Юрчик напоминал, что основная задача компании — перевозки по России. Но руководство лоукостера парировало тем, что просто выполняет требование акционера. Запуск рейсов по новым маршрутам действительно может быть выгоднее, чем обслуживание непопулярных направлений, говорит эксперт в сфере авиационной экономики Сергей Детенышев: «У нас на внутреннем рынке не так много направлений, которые пригодны для эксплуатации по лоукост-модели. Естественно, “Победа” ищет какие-то другие маршруты. Если их ограничить в выборе, вряд ли это приведет к снижению стоимости билетов.

“Аэрофлот” пользуется различными привилегиями, что-то из этого перепадает “Победе”, поэтому отделение их друг от друга приведет к росту издержек авиакомпании и, соответственно, росту тарифа».

По данным «Победы», на конец прошлого года на международные рейсы у компании приходилось 20% полетов, а на внутренние — 80%. Но международные перелеты приносят ей больше прибыли и позволяют получать субсидии. Как считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов, выход «Победы» из-под крыла «Аэрофлота» позволит ей и существенно нарастить внутренние перевозки, и немного сбить цены на билеты. Да и для самого «Аэрофлота» отказ от лоукостера мог бы быть выгоден — речь идет о продаже компании. «“Аэрофлот” не является государственным учреждением, да, там доминирующая доля государства, но “Победа” — “дочка” коммерческой компании, поэтому речь идет все-таки о продаже. Это очень ликвидный ресурс. С учетом того, что финансовые показатели “Аэрофлота” могут быть улучшены, то, конечно, с точки зрения поступления денег актив достаточно серьезный»,— отмечает Борисов.

Вряд ли стоит рассчитывать, что новый владелец будет делать ставку на внутренние перелеты, учитывая, что спросом они почти не пользуются, считает независимый эксперт Алексей Екимовский. По его словам, вся эта ситуация пока больше напоминает угрозу просто оставить «Аэрофлот» без прибыльного актива. И причин может быть несколько, продолжает Екимовский: «Таким образом, государство прихватило “Аэрофлот” за “Победу” и угрожает лишить перевозчика этой жемчужины.

То ли действительно это попытка любой ценой выполнить требование главы государства, то ли на лоукостера уже нашлись заинтересованные лица».

Кстати, осенью прошлого года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказывал Владимиру Путину, что стоимость «Победы» — больше $600 млн. Оценку лоукостера делали с привлечением авторитетных международных консультантов. О продаже или о выводе компании на биржу тогда речи не шло. По крайней мере, публично.

За прошлый год «Победа» перевезла более 7 млн человек . Выручка составила 35,5 млрд руб., а чистая прибыль — 2 млрд руб.