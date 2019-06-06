Бывший тренер «Тамбова» Мурат Искаков возглавил курский «Авангард»

Главным тренером курской футбольной команды «Авангард» назначен Мурат Искаков, сообщила пресс-служба клуба. На этом посту господин Искаков сменил Игоря Беляева, который сначала играл за клуб, а после входил в тренерский штаб. В сезоне 2016/2017 господин Беляев вывел «Авангард» в Футбольную национальную лигу, в сентябре 2017 года подал в отставку, но остался в штабе, а в мае 2018-го вновь был назначен главным тренером. Мурат Искаков, в свою очередь, в 2016–2019 годах входил в тренерский штаб футбольного клуба «Тамбов», который по итогам этого сезона вышел в Российскую премьер-лигу. В мае 2018-го после ухода в отставку Андрея Талалаева был назначен главным тренером, в апреле покинул должность после серии неудачных матчей команды.

О том, почему тамбовский клуб расстался с Муратом Искаковым, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Тамбов" приценился к премьер-лиге».

Александр Прытков