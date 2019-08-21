Воронежский «Факел» одержал победу над белгородским «Салютом» в 1/32 финала Кубка России по футболу

В рамках 1/32 финала Кубка страны по футболу воронежский ФК «Факел» 21 августа победил на выезде в Белгороде местный «Салют» - 3:1. Первый гол во встрече гости забили на 22-й минуте усилиями вышедшего с капитанской повязкой полузащитника Павла Яковлева. Но уже на 28-й минуте хозяева сравняли счет, с пенальти отличился Илья Молтенинов. На 80-й воронежцы снова вышли вперед, после точного удара игравшего в нападении Ильи Мазурова. Еще через две минуты хавбек «Салюта» Роберт Ямлиханов получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, чем смогли воспользоваться гости. На 90-й минуте полузащитник Роман Воробьев забил третий гол «Факела».

На той же стадии турнира курский «Авангард» крупно проиграл на выезде подмосковным «Химкам» - 1:4. Причем форвард хозяев Владимир Дядюн сделал результат фактически в самом начале матча: на третьей минуте он открыл счет, а на седьмой – удвоил его. На 15-й минуте полузащитник «Авангарда» Максим Земсков вернул интригу, отыграв один мяч, но уже через минуту «Химки» вновь увеличили отрыв от соперника до двух мячей. На 35-й и 73-й минутах гости и хозяева соответственно обменялись не забитыми пенальти, пощекотав друг-другу нервы. Ну а на 74-й Владимир Дядюн сделал хеттрик и оформил разгром курян.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка состоится 4 сентября, на этой стадии турнира в борьбу включатся команды Российской Премьер-лиги. Им предстоит играть в гостях 25 или 26 сентября.

О том, как белгородский «Салют» уступил команде Кокорина и Мамаева, в материале “Ъ-Черноземье” «На Привокзальную футбол отправился».

Андрей Цветков