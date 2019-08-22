Гонконгские миллионеры потянулись на юг

Миграционные власти Австралии сообщают о существенно выросшем числе заявок на получение инвестиционных виз из Гонконга после того, как там начались протесты. Увеличение спроса со стороны гонконгских покупателей фиксируют и австралийские риэлторы.

Управление по иммиграции австралийского штата Новый Южный Уэльс отмечает значительный рост заявок на получение инвестиционных виз от жителей Гонконга, сообщает Reuters. По австралийским законам инвестиции в местный бизнес на сумму не менее 5 млн австралийских долларов ($3,4 млн) дают заявителю возможность получить вид на жительство в Австралии, соответственно, такие инвестиционные визы пользуются спросом в основном среди состоятельных иностранцев. В письме управления сообщается, что интерес со стороны гонконгцев стал расти после начавшихся там протестов.

По оценкам Forbes, в Гонконге с населением 7,5 млн человек насчитывается 50 человек с состоянием свыше $1 млрд. А по данным Citibank, по состоянию на начало 2018 года число лиц с состоянием от 1 млн гонконгских долларов ($130 тыс.) составляло 1 млн человек, а долларовых миллионеров — 68 тыс.

Сиднейский партнер юридической фирмы Baker & McKenzie Билл Фаггл подтвердил Reuters рост заявок на получение австралийских инвестиционных виз: «Я слышал от своих клиентов, что наблюдается очевидный рост спроса. Те, кто может позволить себе альтернативный план действий, пытаются это делать».

Растущий спрос со стороны жителей Гонконга отмечают и австралийские риэлторы. По данным местных СМИ, особый интерес покупатели проявляют к объектам недвижимости в Сиднее и Голд-Косте (приморский курорт в штате Квинсленд). «Существует определенный рост спроса на сиднейскую недвижимость со стороны гонконгских покупателей с начала протестов. Однако покупка недвижимости не является первым шагом для эмиграции в страну,— считает глава сервиса Juwai.com, предоставляющего услуги по продаже зарубежной недвижимости для жителей континентального Китая и Гонконга.— Намного важнее легально получить вид на жительство. Поэтому мы ожидаем, что состоятельные гонконгцы будут арендовать жилье в Сиднее или по крайней мере будут ждать вида на жительство, прежде чем покупать недвижимость. Ведь так они могут избежать уплаты налога на покупку недвижимости для иностранцев».

Интерес состоятельных гонконгцев к получению вида на жительство в Австралии или покупке там недвижимости совпал со снижением деловой активности в Гонконге с начала протестов.

В начале августа власти Гонконга заявили, что, по предварительным оценкам, ВВП во втором квартале вырос на 0,6% — это оказалось хуже прогнозов экспертов, ожидавших роста на 1,6%, и стало минимальным ростом экономики за последнее десятилетие. Также сегодня появилась неофициальная информация о том, что китайский интернет-гигант Alibaba решил отложить размещение своих акций на Гонконгской фондовой бирже из-за продолжающихся волнений. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Евгений Хвостик