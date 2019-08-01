Экономика Гонконга рекордно замедлилась из-за протестов

В среду власти Гонконга сообщили, что, по предварительным оценкам, ВВП во втором квартале вырос на 0,6%, что оказалось хуже прогнозов экспертов, ожидавших роста на 1,6%, и стало минимальным ростом за последнее десятилетие. Негативное влияние на экономику Гонконга во втором квартале оказали политический кризис и продолжающиеся массовые протесты, а также торговая война между Китаем и США.

«Торговая война нанесла вред Гонконгу. В то же время во второй половине 2019 года нас ждут протесты, которые также нанесут вред экономике с точки зрения потребления и рынка труда. Это значит, что удар является двойным»,— считает экономист банка ING Bank в Гонконге Ирис Пан.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила во вторник на встрече с представителями местных и международных торговых палат, что экономический импульс Гонконга в последние месяцы ослаблен торговой войной и другими «неопределенностями», пообещав приложить все усилия для борьбы с антиправительственными выступлениями, которые наносят урон экономике города. По ее словам, «нет места для оптимизма в отношении результатов второго квартала и года в целом».

Протесты в Гонконге идут с начала июня. Поводом для них стала попытка принятия закона об экстрадиции, который, как считают протестующие, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг.

О столкновениях полиции и протестующих — в материале “Ъ” «Полиция Гонконга начала задержания членов триад».

Яна Рождественская