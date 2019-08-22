Четыре исторических объекта в Петербурге признаны памятниками архитектуры

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга включил в реестр объектов культурного наследия регионального значения сразу несколько исторических зданий в центральной части города. В частности, охранный статус получили Дом М.В. Захарова в Большом Казачьем переулке, д. 6, лит. А, два жилых флигеля на 4-й линии Васильевского острова, д. 39, лит. Б, В, бывший кузнечный цех Государственного механического завода им. Карла Маркса на Большом Сампсониевском проспекте, д. 66, лит. О и Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича на Миллионной улице, д. 6, лит. А. Об этом сообщили в КГИОП.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что памятниками архитектуры в Петербурге также признали здания круглого и веерного паровозного депо Николаевской железной дороги на Невском проспекте и два археологических объекта в Колпино и на набережной реки Фонтанки.