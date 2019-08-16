Два археологических объекта в Петербурге признали памятниками регионального значения

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга включил в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения фундамент колокольни Троицкого собора в Колпино и участок сохранившегося культурного слоя, вмещающего архитектурные остатки Владимирского пассажа Ново-Александровского рынка. Этот археологический объект расположен в квартале, ограниченном переулком Бойцова, набережной реки Фонтанки, Вознесенским проспектом и Садовой улицей, сообщили в КГИОП.

Как поясняют специалисты, выявленные фундаменты колокольни Троицкого собора в Колпино содержат информацию о ее конструкции, а также о формировании исторической застройки участка, примыкающего к территории Ижорских заводов. Преемником разрушенного храма является Свято-Троицкий собор, возведенный в 2004-2009 годах на берегу реки Ижоры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КГИОП признал памятниками архитектуры исторические здания круглого паровозного депо (Невский проспект, д. 85, лит. БО) и веерного паровозного депо Николаевской железной дороги» (Невский проспект, д. 85, лит. ДД).