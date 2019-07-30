Круглое и веерное депо Николаевской железной дороги признали памятниками архитектуры

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга внес в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения исторические здания круглого паровозного депо (Невский проспект, д. 85, лит. БО) и веерного паровозного депо Николаевской железной дороги» (Невский проспект, д. 85, лит. ДД). Здания были построены в 1847 и 1897 годах соответственно и представляют собой яркие образцы утилитарных железнодорожных зданий, выстроенных в стиле эклектики с элементами классицизма, сообщили в КГИОП.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в реестр памятников архитектуры регионального значения были выключены также сад дачи композитора Антона Рубинштейна в Петергофе и Толбухин маяк в Финском заливе. В ближайшее время охранный статус должен быть присвоен еще ряду исторических объектов в Петербурга.