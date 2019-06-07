Пентагон опасается самостоятельности России в Арктике

Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит. Об этом предупреждает новая стратегия по Арктике, подготовленная Пентагоном. Ранее советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил: Вашингтон намерен бросить вызов России в Арктике. В ответ МИД РФ обвинил американскую сторону в стремлении «трансформировать регион в театр военных действий».

«Пентагон хочет видеть Арктику безопасным и стабильным регионом, в котором охраняются национальные интересы США в сфере безопасности, территория США защищена, а страны сотрудничают в противодействии общим вызовам»,— говорится в новой арктической стратегии военного ведомства США (.pdf). Далее отмечается, что в регион Арктики включены восемь стран (включая Соединенные Штаты), с шестью из которыми Вашингтон активно сотрудничает в сфере обороны.

Кто в списке является исключением, поясняется чуть ниже. В стратегии говорится, что ранее Россия следовала международному праву при определении арктических границ, но опасения военных связаны с регулированием перевозок по Севморпути.

«Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в их пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике»,— говорится в документе.

Напомним, таяние полярных льдов создает новые возможности для разведки природных ресурсов и прокладывания новых судоходных путей, чем стремятся воспользоваться сразу несколько арктических стран. В августе 2015 года Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. Власти РФ добиваются присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, что позволит повысить потенциальные российские запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива. В апреле министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил агентству ТАСС, что голосование комиссии ООН по российской заявке может состояться уже на августовской сессии. Правда, он добавил, что, возможно, речь все-таки будет идти о рассмотрении вопроса в течение нескольких лет.

То, как действует Россия в Арктике сейчас, Пентагон в своей стратегии неоднократно критикует. Так, отмечается: РФ требует от иностранных судов получать разрешения на проход по Севморпути и идти по нему только в сопровождении российского ледокола.

«Согласно сообщениям, Россия грозила использовать силу против судов, которые не соблюдают российские нормы»,— говорится в документе.





Упоминается там и об усилении присутствия РФ в Арктике, а также о модернизации ее инфраструктуры там.

Много критики есть и в адрес Пекина. «Китай пытается получить свою роль в Арктике способами, которые могут нарушить международные правила и нормы. Есть риск, что глобальное хищническое экономическое поведение Китая может быть использовано и в Арктике»,— отмечается в стратегии.

В результате подобные действия, как отмечают в Пентагоне, могут прямо или косвенно ограничить возможности в перемещении военных сил и повлиять на стратегические задачи США в мире, «связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе».

Пентагон рассматривает Арктику как стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США.

В качестве стратегического подхода военное ведомство намерено сохранить «основанный на правилах порядок в регионе без разжигания стратегического соперничества». А в качестве защитной меры, говорится в стратегии, Минобороны США намерено и дальше проводить совместные учения в рамках НАТО и с отдельными союзниками.

Предыдущий раз стратегия обновлялась в 2016 году. При этом тезисы, содержащиеся в новом документе, ранее уже высказывали различные представители администрации президента США. Так, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее анонсировал грядущее круглогодичное присутствие Соединенных Штатов в Арктике — это произойдет, когда будут введены в строй новые американские ледоколы. По словам господина Болтона, американская «береговая охрана сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения». «Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике»,— обратился он в своем выступлении к выпускникам Академии береговой охраны США.

А глава Госдепартамента США Майк Помпео комментировал арктическую тему в мае на полях состоявшейся в Финляндии встречи министров иностранных дел Арктического совета, а также прошедших там же двусторонних переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Москва незаконно требует от других стран разрешения на проход по Северному морскому пути, требует, чтобы российские шкиперы находились на бортах иностранных судов, и угрожает использованием военной силы тем, кто не согласится с их требованиями»,— заявил он тогда, назвав политику России в Арктике агрессивной.

В Москве придерживаются прямо противоположной позиции, при этом тоже говоря о необходимости сохранения Арктики как территории мира. «Мы открыты для самого широкого сотрудничества в Арктике, где, как мы не раз подчеркивали, нет каких-либо поводов для конфликтов, для попыток привносить военные методы для решения любых возникающих здесь вопросов. Существующее международное право позволяет надежно обеспечивать национальные интересы всех арктических государств и внерегиональных стран»,— призывал к миру в мае в Финляндии Сергей Лавров.

5 июня, комментируя недавнее заявление Джона Болтона, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила:

«Это все в очередной раз свидетельствует о наметившемся изменении американского подхода к этому региону — к Арктике. Видимо, судя по такой воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности».

При этом как-то менять свою политику Москва не намерена. В апреле на заседании Международного арктического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин рассказал о дальнейших планах руководства страны, касающихся Арктики. Среди них — наращивание объема грузоперевозок по Северному морскому пути (с 20 млн тонн в прошлом году до 80 млн в 2025 году), расширение флотилии атомных ледоколов, модернизация портов на обоих концах Северного морского пути, в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

Павел Тарасенко