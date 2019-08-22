Киберспортивные игры предложили включить в школьную программу

Институт развития интернета (ИРИ) прислал в Минпросвещения письмо с рекомендацией включить в школьную программу киберспортивные игры, сообщает РБК. Ранее ИРИ уже предлагал преподавать в школах киберспорт.

Среди включенных дисциплин: игра в жанре многопользовательской онлайновой боевой арены (MOBA) Dota 2, коллекционная карточная онлайн-игра Hearthstone, футбольная игра FIFA 19, стратегия в реальном времени StarCraft II, танковый симулятор World of Tanks, песочница Minecraft, стратегическая игра Dota Underlords, а также учебная программа для изучения программирования в игровой форме CodinGame. Игры были выбраны за их популярность, а также за наличие поддержки разработчиками и возрастной маркировки 14+.

По словам представителей института, все обозначенные игры, кроме Minecraft и CodinGame, развивают стратегическое мышление. Dota 2 и World of Tanks развивают в том числе командную игру и скорость реакции. Также большинство игр развивает логику, а Minecraft тренирует креативность, абстрактное мышление и ориентацию на местности.

На прошлой неделе Министерство просвещения заявило, что готово ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях в школах по киберспорту, если они поступят.

В 2019 году рекламодатели вложили в российский киберспорт $14 млн. В целом рынок оценивают примерно в $45 млн. И прогноз — рост на 20% за этот год.

О том, как развивается индустрия и сколько можно на ней заработать, читайте в публикации “Ъ FM” «Россия заигрывается в киберспорт».

Евгений Федуненко