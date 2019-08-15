Минпросвещения готово рассмотреть предложение по введению в школах уроков по киберспорту

Министерство просвещения готово ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях по киберспорту в школах, если они поступят в министерство, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

Там отметили, что игровые виды спорта активно используются в образовательном процессе. «При этом отметим важность вопроса безопасности и здоровьесбережения детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм»,— рассказали в министерстве.

В прошлом году рекламодатели вложили в российский киберспорт $14 млн. В целом рынок оценивают примерно в $45 млн. И прогноз — рост на 20% за этот год.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Россия заигрывается в киберспорт».