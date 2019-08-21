Политологи перечислили регионы риска

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представит в четверг прогноз результатов голосования 8 сентября в регионах, где пройдут выбору губернаторов и законодательных собраний. Среди регионов, где у выдвигающихся на выборы врио и действующих губернаторов могут возникнуть проблемы, политологи называют Алтай, Астраханская, Вологодская и Волгоградская области. В Хабаровском крае может ухудшиться положение «Единой России» по итогам выборов заксобрания. В Москве протесты существенно не повлияют на результаты выборов в МГД, считают в ФоРГО: сторонники оппозиции расколоты, а явка едва ли превысит 30%.

ФоРГО представит в четверг свой прогноз результатов выборов в Единый день голосования 8 сентября. Напомним, в этот день в 16 регионах будут избраны губернаторы, в 13 — депутаты законодательных собраний.

В выборах участвуют три действующих губернатора и 13 врио. 10 из них выдвинуты «Единой Россией», шестеро баллотируются как самовыдвиженцы при поддержке партии власти. Согласно оценке экспертов ФоРГО, наиболее крепкими выглядят позиции четырех врио: Радия Хабирова (Башкортостан), Александра Осипова (Забайкалье), Романа Старовойта (Курская область) и Вадима Шумкова (Курганская область).

«Учитывая электоральную историю регионов, рейтинги и кандидатские конструкции, сформированные по итогам выдвижения и регистрации, можно уверенно утверждать, что во всех регионах выборы глав проходят по референдумным сценариям»,— отмечается в докладе ФоРГО: речь фактически идет о выражении поддержки кандидату федерального центра.

При этом в четырех регионах эксперты прогнозируют угрозу вторых туров, среди таковых — Алтай, Астраханская, Вологодская область и Волгоградская области. На Алтае политологи отмечают негативное наследие крайне непопулярного губернатора Александра Бердникова при сильных позициях КПРФ и других партий. Лидер местных коммунистов Виктор Ромашкин способен консолидировать значительную часть оппозиционного электората, отмечают в ФоРГО. В Вологодской области до второго тура может дойти выдвинувшаяся от ЛДПР глава постоянного комитета заксобрания по социальной политике Ольга Ширикова. В Астрахани назначенный в июне врио губернатора Игорь Бабушкин еще не успел нарастить нужный рейтинг, к тому же существует вероятность негативного влияния неучастие в выборах популярного в регионе Олега Шеина: «Это вполне вероятно спровоцирует заметную фрустрацию электората, ранее консолидированного вокруг «Справедливой России» и ее областного лидера. Негатив может вылиться как в неявку на выборах, так и в голосование за тех оппозиционных кандидатов, которые фильтр преодолели». Уязвимости эксперты отмечают и у волгоградского губернатора Андрея Бочарова: «Больше 20 лет в области не было порядка, все губернаторы оказывались в равной степени неэффективными, местные элиты невозбранно воевали с ними и друг с другом. Бочаров начал "зачищать" регион и немало преуспел в этом. Однако, чтобы отучить элиты фрондировать, пяти лет объективно мало».

Ухудшение позиций единороссов на выборах в заксобрания вероятно там, где партия оказалась в оппозиции, отмечают авторы доклада — например, в Хабаровском крае, которым с прошлого года управляет выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал, разгромивший «единоросса» Вячеслава Шпорта. «В виду того, что у Фургала еще не завершился "медовый месяц" с электоратом и тот пока прощает губернатору все промахи, всю неэффективность, рейтинг ЛДПР в крае существенно превышает рейтинг "Единой России"»,— отмечают эксперты.

Председатель правления ФоРГО Константин Костин говорит, что «социальное самочувствие граждан во многих регионах демонстрирует сейчас нисходящий тренд, что сказывается на рейтингах власти и выливается в претензии к кандидатов от власти».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что риск вторых туров на губернаторских выборах весьма очевиден, поскольку они проходят не на пике рейтингов второй год подряд. «Пока трудно оценить общий уровень политизации критически настроенных граждан — готовы они пойти голосовать за любого кандидата не от власти назло действующим главам или все же не пойдут на выборы вовсе. Вероятность такого поведения существует, поскольку власть в регионах далеко не всегда концентрируется на ключевой задаче недопущении нарастания собственного антирейтинга»,— отмечает господин Виноградов. Политолог Ростислав Туровский считает, что перспективы вторых туров зависят от того, в каких регионах избиратели преодолеют апатию и обеспечат протестную явку: «Пробудить его от апатии могут не столько оппозиционеры, сколько сами губернаторы, своими неудачными действиями,— отмечает эксперт.— Сильных и опытных соперников у глав почти не остались — реально пробудить протестный электорат могут коммунисты на Сахалине и Алтае. В остальных случаях это будет скорее "виной" самих глав». Господин Туровский не ожидает проблем на выборах в Астраханской области, тогда как в Вологодской и Волгоградской областях они, с его точки зрения, возможны.

По итогу выборов в Мосгордуму фракция «Единой России» останется крупнейшей, уверены в ФоРГО. Они отмечают, что участники акций протеста, согласно данным социологических исследований Левада-Центра, не ходят на избирательные участки, а оппозиция не может договориться о единой тактике, что не позволяет лишить партию власти доминирующего положения. «В итоге и без того узкая социальная группа раскалывается, и ей не удается добиться ни заметного, политически значимого снижения явки, ни побед "любых кандидатов", ни ослабления партии власти»,— отмечают авторы доклада. По их мнению, единственной интригой московской кампании остается явка: в случае ее повышения улучшить свои позиции смогут КПРФ и Яблоко.

Социолог Левада-Центра Денис Волков согласен, что московский электорат демобилизован. По его мнению, явка в Москве не составит более 30%: «Люди довольны жизнью, поддерживают Собянина, выборы им неинтересны». Политтехнолог Сергей Поляков отмечает, что последнее время социология не всегда отражает реальные предвыборные настроения: люди скрывают свои предпочтения или принимают решение в последний момент. «Мы наблюдаем устойчивый тренд: люди хотят высказывать свое мнение и быть услышанными, у них не так много возможностей для этого»,— отмечает господин Поляков. По его мнению, в ответ на этот тренд «где-то будет включаться административный ресурс, где-то "сушка" явки».

Людмила Сергеева