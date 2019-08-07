На губернаторские выборы идут фейковые кандидаты

На губернаторских выборах 2019 года зафиксировано рекордное, по мнению представителей Фонда исследования проблем демократии, количество «фиктивных» выдвиженцев. Эксперты называют фиктивными кандидатами тех, кто, выдвигаясь на выборы, не планирует реально участвовать в кампании, и связывают их количество с возросшей политической активностью.

Фонд исследования проблем демократии провел анализ предвыборной ситуации в российских регионах, где 8 сентября пройдут выборы глав субъектов. Более трети кандидатов не имеют цели реальной политической борьбы, сделали вывод эксперты. Всего в 16 регионах, где пройдут выборы высшего должностного лица, выдвинулось 163 человека, из которых 77 были зарегистрированы. На прошлых выборах аналогичные показатели составили 108 на 72.

Некоммерческий Фонд исследования проблем демократии основан в 2007 году. Основные направления работы: мониторинг в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.

В этом году 38% кандидатов в губернаторы фонд называет фиктивными.

«Возможно, они переоценили свою популярность и возможности, но, скорее всего, они решили использовать выборы для самопрезентации»,— сказал директор фонда, член Общественной палаты России (ОП) Максим Григорьев. Он пояснил, что такие кандидаты не сдали ни одной подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. «Мы понимаем, что собрать подписи всех депутатов — довольно большая работа, но, чтобы получить хотя бы одну подпись, для этого нет никаких проблем,— уточнил директор фонда.— Если человек не сдает ни одной подписи, то мы делаем вывод, что он и не планировал участвовать в выборах». Господин Григорьев отметил, что 4% кандидатов заявили о снятии своих кандидатур: «Это сходная ситуация, когда человек выдвигается и через несколько дней делает заявление о снятии, то это, скорее всего, тоже попытка самопрезентации».

В качестве примера Максим Григорьев привел Республику Алтай. По словам эксперта, кандидаты от «Единой России», ЛДПР и КПРФ (Олег Хорохордин, Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов.— “Ъ”) были зарегистрированы без особых проблем. Александр Транов (выдвинут от «Гражданской инициативы») не собрал ни одной подписи. Мерген Теркин (выдвинут партией «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров») также не сдал ни одной подписи. Александр Чехонов, представитель партии «Зеленые», активно собирал подписи, однако их оказалось недостаточно. Кандидат от «Справедливой России» Леонид Ефимов допустил дублирование подписей на муниципальном фильтре (когда депутаты ранее подписывались за другого выдвиженца). «На этих выборах можно отметить рост политической активности, рост активности внепарламентских парий и рост числа зарегистрированных кандидатов»,— заявил господин Григорьев.

Ранее фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-экономических событий в жизни российских регионов, в котором одна из глав посвящена выборам губернаторов. Аналитики фонда заявляют, что опыт прошлогодних выборов показал отсутствие «прямой зависимости между активностью оппозиционных (в том числе "технических") кандидатов и полученными ими результатами». Приводя экспертную оценку «управляемости кампании», фонд заявляет, что две кампании управляются федеральной властью — в Забайкальском крае и Республике Башкортостан. Шесть получили рейтинг «средняя» управляемость: выборы в Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Курской и Курганской областях, а также Калмыкии. Восемь из 16 регионов получили рейтинг управляемости как «потенциально проблемная» для центра: выборные кампании губернаторов в Ставропольском крае, Сахалинской, Вологодской, Липецкой, Волгоградской и Астраханских областях, Санкт-Петербурге и Республике Алтай.

Николай Борисов