Аэропорт Кишинева готовят к выводу из концессии

Правительство Молдавии до конца недели может разорвать договор концессии с купленной Натаниэлем Ротшильдом компанией Avia Invest, управляющей аэропортом Кишинева. Президент страны Игорь Додон обвиняет компанию в том, что она не выполнила концессионные обязательства, а ее бывшего собственника Илана Шора — в оплате договора концессии деньгами, похищенными из банковской системы Молдавии. Возвращение аэропорта под контроль государства может повлечь поиск нового концессионера. Среди претендентов может оказаться и совладелец корпорации AEON Роман Троценко.

Власти Молдавии готовятся разорвать договор концессии на аэропорт Кишинева с компанией Avia Invest, управляющей воздушной гаванью с 2013 года. Об этом заявил в интервью радио Europa Libera президент республики Игорь Додон. До конца недели вопрос будет обсуждаться на срочном заседании Высшего совета безопасности. Концессионер, по словам господина Додона, не выполнил обязательства по модернизации аэропорта. «Более того, есть предположения, что часть денег, которые были выплачены по договору концессии, происходят из украденного из банковской системы Молдавии миллиарда долларов»,— заявил он.

До середины августа Avia Invest контролировали структуры бизнесмена Илана Шора, как считается, близкого к местному олигарху Владимиру Плахотнюку. После июньского перехода власти от Демократической партии господина Плахотнюка к коалиции пророссийской Партии социалистов с проевропейским блоком Acum оба предпринимателя покинули Молдавию. Илана Шора подозревают в выводе денег из банковской системы Молдавии.

Как рассказывал “Ъ”, после политических перемен к аэропорту возобновил интерес российский предприниматель Роман Троценко, контролирующий аэропортовый холдинг «Новапорт». Представители господина Троценко вели переговоры с представителями господина Шора о приобретении актива, однако президент республики Игорь Додон рекомендовал российскому бизнесу воздержаться от сделок с представителями предыдущей власти. 19 августа Avia Invest объявила о смене владельца: контроль над 95% концессионера перешел к NR Investments Ltd швейцарского финансиста Натаниэля Ротшильда.

Аэропорт Кишинева передан в концессию Avia Invest в ноябре 2013 года. Компания должна инвестировать в его развитие €244,2 млн и отчислять 1% от доходов в бюджет Молдавии. К концу 2018 года компания инвестировала €87 млн. Пассажиропоток по итогам прошлого года составил 2,9 млн человек, основную часть которых составляют трудовые мигранты из Молдавии в Европу и Россию, а также жители Западной Европы, стремящиеся попасть в Россию в условиях прямого запрета на перелеты из Украины.

После объявления о переходе контроля над Avia Invest к господину Ротшильду казалось, что Роман Троценко потерял шансы получить первый аэропорт за пределами России. Однако разрыв договора концессии молдавскими властями может повлечь поиск нового концессионера.

Герман Костринский