Рустам Минниханов вышел к избирателям во двор

Президент Татарстана Рустам Минниханов неофициально подключился к избирательной кампании «Единой России» на выборах в региональный парламент. Глава республики обещал, что власти выделят 50 млрд руб. на реализацию проекта «Наш двор». Программу инициировали местный партийцы и активно рассказывают о ней на встречах с избирателями. При этом по предложению президента о программе будут расспрашивать жителей республики прямо в день голосования на избирательных участках. Эксперты полагают, что такая избирательная технология поможет доказать «полезность» «Единой России» в регионе на фоне падения ее рейтинга.

О начале реализации в Татарстане новой программы «Наш двор» Рустам Минниханов объявил на специальной пресс-конференции. «В ближайшее время мы должны принять трехлетнюю программу. Это очень большая программа, очень дорогостоящая, но я считаю, что сегодня мы эту задачу можем решить»,— сказал президент. Он отметил, что проект будет финансироваться за счет внебюджетных средств: 50 млрд руб., полученные от дивидендов на акции «Татнефти», выделит принадлежащая республиканскому правительству компания «Связьинвестнефтехим».

Программа «Наш двор» по сути является предвыборным проектом «Единой России». С инициативой о ее разработке депутаты партии выступили на заседании Госсовета в апреле. А уже в июле татарстанское отделение «Единой России» сообщило, что предложение партии поддержало правительство республики и лично господин Минниханов. Единороссы начали проводить встречи с избирателями в своих округах. Программа активно упоминается в агитационных листовках кандидатов.

Как сообщали «Ъ» в пресс-службе татарстанского отделения «Единой России», в рамках проекта «Наш двор» кандидаты «Единой России» провели более 500 встреч. Всего по программе планируется благоустройство 9 тыс. дворов.

В пресс-службе президента Татарстана говорят, что о программе «Наш двор» избирателей будут информировать на участках в день голосования 8 сентября. Им предложат пройти специальное анкетирование, чтобы «каждый гражданин смог высказаться о стандартах благоустройства придомовых территорий». Представитель аппарата президента Лилия Галимова уточнила «Ъ», что «анкетирование будет организовано в помещениях, в которых расположены избирательные участки, но не в самих комнатах, где проходит процедура голосования»: «Вся процедура будет организована с учетом всех требований законодательства в таких случаях». При этом партия «Единая Россия» упоминаться не будет, заверила она «Ъ». «Анкетирование поможет сформировать стандарты, исходя из интересов граждан, охватить большое количество населения можно как раз в рамках единого дня голосования»,— пояснила госпожа Галимова.

Участие «Единой России» в республиканской программе является избирательной технологией, считает казанский политолог Сергей Сергеев. «У жителя, который интересуется политикой, может возникнуть вопрос, почему "Единая Россия" участвует в распределении государственных средств»,— полагает он. Однако для «обычного обывателя» такой предвыборный ход сработает, уверен эксперт. «Двор — это рядом. Жители почти сразу могут увидеть эффект этой программы», — говорит господин Сергеев. Он полагает, что программа была запущена в связи с низким рейтингом «Единой России». В марте уровень поддержки партии власти в Татарстане составлял 32,8%. Более поздние исследования не публиковались. «Возможно, у властей есть озабоченность, что "Единая Россия" не сможет получить в Госсовете абсолютно большинство»,— заключает Сергей Сергеев.

«Минниханов делает то, что по сути должен был делать Дмитрий Медведев как лидер "Единой России" на федеральном уровне»,— говорит московский политтехнолог Константин Калачев. По его словам, в Татарстане «Единой России» «дали возможность озвучить популярную инициативу, а власти республики ее поддержали и обеспечили ресурсом». Он считает, что это «адекватное решение в условиях падения рейтинга единороссов», которое поможет доказать «полезность» партии: «У избирателя меркантильные интересы. Для него депутат, прежде всего, не законодатель, а тот, кто занимается решение его бытовых вопросов». Господин Калачев не видит в анкетировании на избирательных участках какого-либо нарушения закона. Он полагает, что «эксперимент Татарстана» может оказаться успешным и будет использоваться в других регионах.

Рустам Минниханов является членом высшего совета «Единой России», однако официально в избирательной кампании в Госсовет он не участвует. В отличие от 2014 года он не стал возглавлять партсписок татарстанских единороссов. В этом году партию на выборы ведет спикер Госсовета Фарид Мухаметшина. Всего по итогам выборов на новый пятилетний срок будут избраны 100 депутатов: 50 — по партспискам, столько же — в одномандатных округах. В 2014 году «Единая Россия» получила на выборах 84,2%.

Кирилл Антонов