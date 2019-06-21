«Единая Россия» пошла на «непростые выборы»

В Татарстане «Единая Россия» на фоне снизившегося рейтинга будет объяснять избирателям, что ни одна другая политическая сила не способна изменить их жизнь к лучшему. Вчера партийцы окончательно утвердили списки кандидатов из 102 человек на выборы в Госсовет Татарстана и приняли программу «На благо республики — в интересах каждого». В отличие от прошлых выборов партсписок не стал возглавлять президент Татарстана Рустам Минниханов. На выборы партию поведет бессменный спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Он полагает, что, несмотря на «непростые условия», «Единая Россия» сохранит большинство депутатских мест в парламенте.



Вчера в Казани состоялась конференция татарстанского отделения «Единой России», на которой были выдвинуты кандидаты на выборы в Госсовет республики. Как и ожидалось, партийный список возглавил нынешний спикер регионального парламента, лидер «Единой России» в Татарстане Фарид Мухаметшин. На втором месте оказался руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин. Третье место заняла директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова. Всего в партсписок включили 56 человек. Еще 46 кандидатов «Единая Россия» выдвинула в одномандатных округах.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах. На прошлых выборах 2014 года «Единая Россия» победила с результатом 84,2% и провела по списку 47 депутатов. Также партийцы выиграли во всех одномандатных округах, где выставляли своих кандидатов.

Список был сформирован на основе результатов праймериз. В конце мая в предварительном голосовании принимали участие более двухсот членов и сторонников «Единой России». Кандидатами так и не стали многие члены правительства республики, которые получили неплохие результаты на праймериз. В их числе министр финансов Радик Гайзатуллин и глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Также из кандидатов был вычеркнут лидер Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин. На прошлой неделе он заявил о своей отставке со всех общественных постов (см. “Ъ” от 14 июня).

Из 102 кандидатов «Единой России» 45 являются действующими парламентариями. Продлить депутатские полномочия намерены все три заместителя Фарида Мухаметшина. Так, Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова получили позиции в первой десятке партийного списка. Римма Ратникова стала кандидатом в Кукморском округе. Также в Госсовет планируют переизбраться секретарь Госсовета Лилия Маврина и главы шести из семи комитетов. В то же время в списках не оказалось председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева. На выборы также не идут его заместитель Анастасия Исаева, зампред комитета по законности Рафил Нугуманов, зампред комитета по социальной политике Татьяна Воропаева и попавший под уголовное преследование (см. “Ъ” от 25 апреля) заместитель председателя бюджетного комитета Ильдус Касымов.

Вместе с тем на работу в Госсовет могут перейти представители исполнительной власти. Проходные места в партсписке получили вице-премьер — министр сельского хозяйства Марат Ахметов и министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев, а также глава республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», бывший пресс-секретарь Минтимера Шаймиева Айрат Зарипов. «Эти члены правительства опытные, которые прошли большой путь. Парламент должен быть профессиональный»,— заявил “Ъ” президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Айдаровском одномандатном округе кандидатом «Единой России» стал министр спорта республики Владимир Леонов. Однако не исключено, что в дальнейшем он уступит округ другому единороссу, нынешнему депутату Госсовета Николая Рыбушкину, который на этот раз баллотируется в качестве самовыдвиженца. В Чуйковском одномандатном округе партия выдвинула министра здравоохранения Марата Садыкова. Но, вероятнее всего, он останется в правительстве. Господин Садыков лишь в феврале 2018 года сдал мандат, чтобы получить работу министра.

На депутатские мандаты в новом Госсовете претендуют главы муниципалитетов. 27-ю строчку партсписка получил мэр Зеленодольска Александр Тыгин. Его работу критиковали жители аварийных домов в районе, а также противники строительства мусоросжигательного завода. Вчера господин Тыгин не смог однозначно ответить на вопрос “Ъ”, хочет ли он покинуть свой нынешний пост и стать депутатом Госсовета: «Есть понятие партийной дисциплины. Не торопитесь».

На работу в Госсовет может перейти глава Елабужского района Геннадий Емельянов, который неоднократно становился фигурантом публичных скандалов. Единороссы выдвинули его в Елабужском одномандатном округе. Также в выборах будут участвовать глава Спасского района Татарстана Камиль Нугаев, глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, глава Агрызского района Валерий Макаров. Из казанских чиновников кандидатом «Единой России» стал руководитель администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Среди кандидатов «Единой России» традиционно много представителей бизнеса и крупной промышленности. Переизбраться в Госсовет намерены основательница сети супермаркетов «Бахетле» Муслима Латыпова, глава холдинга «Ак барс» Иван Егоров, а также представители «Татнефти», ТАИФа, ГК «Нэфис» и так далее. От «Единой России» также выдвинулся прежде позиционировавший себя как независимый депутат гендиректор «Эссен продакшн АГ» Леонид Барышев. Впрочем, среди кандидатов также немало деятелей культуры, руководителей школ и вузов.

На выборы в Госсовет «Единая Россия» пойдет с программой «На благо республики — в интересах каждого». Фарид Мухаметшин сообщил, что партийцы будут «добиваться, чтобы экономический рост напрямую отражался на качестве жизни татарстанцев». «Нужно на деле доказать, что интересы жителей под надежной защитой закона и властей»,— призвал он кандидатов.

В то же время господин Мухаметшин признал, что сейчас «не самые простые условия с точки зрения одобрения деятельности партии нашим населением». Виной этому он назвал «непопулярные, но во многом неизбежные решения», в том числе повышение пенсионного возраста. Также он посетовал на «замедление темпов роста уровня жизни» из-за «турбулентности в мировой экономике» и «санкционного давления на РФ». По словам спикера, среди «тех, кто точно пройдет на выборы и проголосует,— рейтинг “Единой России” почти 52%».

В беседе с “Ъ” господин Мухаметшин затруднился спрогнозировать, на какой результат «Единая Россия» может рассчитывать по итогам выборов, пообещав обозначить ориентиры «ближе к 8 сентября». «Главная задача — сохранить большинство в парламенте республике за “Единой Россией”»,— сказал спикер. Руководитель избирательного штаба татарстанских единороссов Юрий Камалтынов признался “Ъ”, что «хотелось бы повторить успех прошлого голосования 2014 года»: «Мы понимаем, что это будет непросто. Но альтернативы “Единой России” сейчас нет».

Отметим, что высокий результат партии власти на прошлых выборах сами единороссы связывали с тем фактом, что список возглавлял Рустам Минниханов. Однако вчера он участвовал в конференции не как кандидат, а в качестве члена бюро высшего совета «Единой России». Он также признал, что «выборы простыми не будут», хотя, кроме «Единой России», по его мнению, никто не способен «решать масштабные задачи». «Чем выше уровень развития республики, тем выше уровень требований и ожиданий граждан»,— оправдал он снизившийся рейтинг партии в регионе.

Кирилл Антонов