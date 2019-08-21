Путин: если Россию не хотят видеть в Совете Европы, мы обойдемся

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «не рвется» в Совет Европы (СЕ). Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё, он сказал, что присутствие российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо для защиты прав граждан в Европейском суде по правам человека (ЕПСЧ).

Россия является членом Совет Европы с 28 февраля 1996 года. 30 марта 1998 года была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статус члена СЕ позволяет жителям России обращаться с жалобами в ЕСПЧ. В апреле 2014 года РФ лишилась права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. Спустя год ассамблея не стала восстанавливать полномочия России, в ответ Кремль отказался работать на таких условиях и перестал платить членские взносы в бюджет Совета Европы.

«Что касается нашей работы в Совете Европы — мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу (перед этим он отвечал на вопрос об оппозиции.— “Ъ”), не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека»,— сказал господин Путин.

Он добавил, что ценит содействие финской стороны в положительном решении вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме.

Владимир Путин также заявил, что Россия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с Европейским союзом. «Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза, в свою очередь, проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной»,— сказал президент России.

Напомним, что ранее Владимир Путин также поблагодарил французского президента Эмманюэля Макрона за содействие в возвращении России в ПАСЕ.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году и вспыхнувшего конфликта в Донбассе отношения Москвы и ЕС резко ухудшились. Брюссель ввел экономические санкции в отношении определенных российских лиц и компаний. Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса, участия в наблюдательных миссиях и вхождения в состав руководящих органов организации. В июне текущего года в результате голосования российская делегация вернула себе потерянные ранее полномочия. Представители Украины и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний после объявления результатов голосования.

О восстановлении российских прав в европейской организации читайте в материале “Ъ” «Россия сменила Украину в ПАСЕ».