«Для Украины возможен только один механизм — это освобождение удерживаемых лиц» Политолог в эфире «Ъ FM» — о телефонном разговоре президентов России и Украины

Владимир Путин впервые поговорил с Владимиром Зеленским. Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Главы государств обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также Путин и Зеленский договорились продолжать работу в «нормандском формате». Каковы дальнейшие перспективы отношений между странами? Ситуацию прокомментировал доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Длигач.

— Может ли факт телефонного разговора свидетельствовать о том, что в официальных отношениях Москвы и Киева наметилось какое-то потепление?

— Конечно, нет. Оно невозможно до тех пор, пока не будут решены ключевые вопросы, такие как освобождение украинских моряков, реализация минских соглашений, возвращение к вопросу о Крыме. Украинская сторона, понимая реалии, стремится к тому, чтобы вначале решить ситуацию с удерживаемыми и арестованными лицами, находящимися на территории Российской Федерации, и с войной на Донбассе.

— Какая реакция на Украине на этот телефонный разговор?

— Негатив в любом случае будет, поскольку неизвестна повестка. В украинских СМИ появились достаточно странные сообщения об этом разговоре со ссылкой на российские СМИ, то есть пресса Украины не имела никакой информации заранее от администрации президента. Соответственно, есть настороженность. Критики пока не видят в президенте Украины достаточно последовательного и взвешенного, опытного политика, поэтому ждут его дальнейших действий, чтобы понять, как их оценивать. Тем не менее, данный телефонный разговор был достаточно неожиданным, поскольку ему не предшествовала подготовка. Кроме того, большинство экспертов указывает, что до сих пор непонятна стратегия президента в отношении Донбасса — какой линии он все-таки собирается придерживаться. Пока известно только, что для решения конфликта необходим расширенный «нормандский формат».

— Что касается украинских моряков, какой сценарий развития событий здесь может быть?

— Для Украины возможен только один механизм — это освобождение удерживаемых лиц и возврат их на территорию Украины. И, конечно, она не пойдет на тот вариант, который предлагался Россией — вынесение приговора с признанием его украинской стороной с соответственной реализацией.

Затягивание этого вопроса не в интересах ни России, ни Украины.

Но если говорить о партнерах Киева, то, к сожалению, и Европейский союз устал от этой ситуации, от отсутствия видимого решения в ней. А внутриполитическое давление в Германии и Франции свидетельствует о том, что и Украина должна как можно быстрее принимать решение в отношении Донбасса и ситуации с удерживанием украинцев.

Беседовал Олег Булгак