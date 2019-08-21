В «Даблби» сменился глава

Основательница сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман не стала продавать свою долю в компании (14%), но согласилась уступить место гендиректора другому совладельцу сети — Сергею Дашкову, которому также принадлежит чайная фабрика Ahmad Tea в России. На новой должности ему предстоит подготовить бизнес-процессы компании к дальнейшей экспансии.

О том, что госпожа Цфасман решила сохранить свою долю в «Даблби», “Ъ” рассказал Сергей Дашков. По его словам, она решила уступить ему пост гендиректора. Ранее сообщалось, что основательница сети кофеен готова выйти из этого бизнеса. Сама Анна Цфасман не опровергала “Ъ” эту информацию 19 августа. В среду она перестала отвечать на сообщения “Ъ”.

«Компания вышла из стадии стартапа и стала слишком большой, что стало причиной для смены руководителя. К сожалению, уже сейчас ясно, что в “Даблби” не были поставлены надлежащим образом бизнес-процессы. Соответственно, моя основная задача теперь — наладить эти процессы, повысить эффективность компании, динамику роста операционных показателей и подготовить сеть к дальнейшей экспансии»,— пояснил господин Дашков.

Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что «Даблби» планировала стратегию на активное расширение сети и продвижение франшизы. Однако в последнее время сеть оказалась в центре скандалов со своими франчайзи. Они обвиняли госпожу Цфасман в том, что, продав франшизу, она не оказывала существенного содействия их бизнесу вопреки обещаниям. Возможно, этот негативный фактор помешал осуществлению экспансии, не исключает госпожа Рождественская. «Вполне вероятно, что решение (сменить гендиректора.— “Ъ”) принято для улучшения репутации сети»,— полагает она.

Сергей Дашков является одним из основателей ООО «СДС Фудс», эксклюзивного дистрибутора Ahmad Tea в РФ, и ООО «Фабрика Ахмад Ти», занимается венчурным инвестированием.

Сеть «Даблби» была основана Анной Цфасман в 2012 году, на данный момент включает свыше 85 заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Дубае, Барселоне, Праге, Тбилиси и т. д. По данным ЕГРЮЛ, доли 39,59% и 35,41% в ООО «Даблби» принадлежат Глебу Смирнову и Сергею Дашкову соответственно, 14% владеет Анна Цфасман и еще 11% — Ольга Бобкова. В 2017 году выручка сети составила 980 млн руб.

Никита Щуренков