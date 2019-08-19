«Даблби» меняет владельцев

Основательница сети «Даблби» Анна Цфасман продает свою долю (14%) в компании и право на владение брендом. Во вторник, 20 августа, о сделке будет объявлено официально. По оценкам экспертов, стоимость доли госпожи Цфасман может достигать $1,5 млн.

О том, что Анна Цфасман продала свою долю в сети и бренд «Даблби», первым рассказал Telegram-канал о ресторанном бизнесе «СысоевFM». По его информации, новыми владельцами стали два человека: глава Ahmad Tea и инвестор «Даблби» Сергей Дашков, имя второго акционера неизвестно. В понедельник вечером связаться оперативно с господином Дашковым не удалось.

В разговоре с “Ъ” Анна Цфасман подтвердила информацию, сообщив, что официальная информация для прессы на этот счет будет обнародована во вторник.

По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, несмотря не недостаточно проработанный пакет документов для франчайзи и активно обсуждавшиеся в СМИ проблемы у некоторых партнеров «Даблби» (подробнее см. “Ъ” от 30 апреля) за пределами России, примерная стоимость всего бизнеса сети может составлять $10,7 млн. Таким образом, долю госпожи Цфасман можно оценить в $1,5 млн. «Новым владельцам будет непросто развивать бизнес, так как очень многое в развитии было завязано на харизме, навыках продаж и продвижения Анны Цфасман»,— комментирует господин Бурмистров.

Повлияет ли смена собственников на планы сети по выходу на рынок США до конца года — неизвестно. О том, что «Даблби» рассчитывает открыть точки в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Сан-Франциско, ранее рассказывала “Ъ” Анна Цфасман.

Сеть «Даблби» была основана в 2012 году Анной Цфасман, на данный момент она включает более 85 заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Дубае, Барселоне, Праге, Тбилиси и т. д. По данным ЕГРЮЛ, Глебу Смирнову и Сергею Дашкову (совладельцы чайной фабрики Ahmad Tea в России) принадлежит по 39,59% и 35,41% ООО «Даблби» соответственно. Госпожа Цфасман владела 14% компании, 11% — у Ольги Бабковой. Выручка сети в 2017 году — 980 млн руб.

Никита Щуренков