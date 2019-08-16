Гудков подал иск в Мосгорсуд из-за отказа в регистрации на выборы

Дмитрий Гудков обжалует в Мосгорсуде отказ окружной комиссии в регистрации на выборы в Мосгордуму. Иск подали представители оппозиционного кандидата, так как он сам находится под административным арестом за несанкционированный митинг 27 июля.

30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несанкционированный митинг 27 июля. В конце августа в суде будет рассмотрен также протокол за организацию несанкционированного митинга 27 июля, составленный на господина Гудкова, таким образом, он может быть вновь заключен под стражу сразу после истечения срока ареста.

«Как и обещали, подали иск в Мосгорсуд по нерегистрации Дмитрия на выборах. О принятии к рассмотрению станет известно в понедельник, тогда же суд должен будет назначить дату заседания по делу (…) Мы еще посмотрим, кто кого»,— говорится в сообщении на странице политика в Facebook.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала обжаловать решение окружной комиссии об отказе в регистрации Дмитрия Гудкова на выборы. Согласно заключению рабочец группы ЦИКа, для регистрации ему не хватило 298 подписей. ЦИК также оставил неудовлетворенными жалобы Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева.

О решении ЦИКа относительно основных оппозиционных кандидатов читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».