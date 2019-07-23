Черноземью продают «единый» билет

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, занимающееся организацией интермодальных перевозок в Крым АНО «Единая транспортная дирекция» (ЕТД) рассчитывает реализовать аналогичные проекты в Курской и Воронежской областях. Компания, по собственным данным, уже заключила соглашение с курскими властями, рассматривается договор с воронежскими. В ЕТД утверждают, что не планируют зарабатывать на проекте, а внедрение «единого» билета, по которому можно добраться из одного пункта в другой на разных видах транспорта, «прежде всего удобство для пассажиров и повышение качества обслуживания». Эксперты отмечают, что проект будет успешен только при наличии инфраструктуры.

О заключении соглашения между ЕТД (является организатором «единого» билета в Крым) и администрацией Курской области в сфере мультимодальных перевозок в регионе стало известно в середине июля. По условиям документа компания внедрит систему «единого» билета на все виды транспорта маршрута следования пассажиров, «что облегчит логистические процессы и сократит время, потраченное в пути». «Человек, который следует через Курск в какой-то райцентр на нескольких видах транспорта, например поезде и автобусе, сможет одноразово приобрести билет на весь маршрут. Он, прибывая на железнодорожный вокзал, точно будет знать, что его ожидает автобус, на котором он без проблем по одному проездному документу поедет в точку своего назначения», — отметил первый заместитель гендиректора ЕТД Константин Угаров. На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Железногорск, Курчатов, Обоянь и «ряд других городов и поселков».

По условиям соглашения с Курской областью власти берут на себя информирование населения об услуге, установку информационных щитов и указателей, а также обеспечивают «организацию пересадки пассажиров из одного транспорта в другой», рассказали “Ъ-Черноземье” в ЕТД. «В регионе выстроен диалог между властями и местными перевозчиками, что, по нашему мнению, поможет внедрению "единого" билета», — пояснили в компании. Там считают, что участие перевозчиков в проекте «дает им дополнительные преимущества, так как обеспечивает гарантированный пассажиропоток».

При этом, подчеркнули в ЕТД, компания не планирует зарабатывать на проекте: «Наши функции организаторские — соединить всех участников рынка в один процесс и контролировать его. Внедрение системы — это, прежде всего, удобство для пассажиров и повышение качества обслуживания». Стоимость внедрения системы стороны не раскрывают.

По собственным данным, ЕТД была создана в результате переименования АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» и с 2014 года является оператором «единого» билета в Крым, предоставляющего пассажиру право проезда авиационным, железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. По информации компании, с 2014-го по «единому» билету перевезено почти 2 млн человек. По данным Kartoteka.ru, АНО зарегистрировано в Москве в марте 2009 года. По итогам 2017 года выручка компании составила 309,8 млн руб., чистый убыток — 89,6 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. С момента функционирования как ЕТД компания ни разу не заканчивала год с прибылью: в 2014 году чистый убыток составил 35,9 млн руб., в 2015-м — 6,9 млн руб., в 2016-м — 26,1 млн руб. Гендиректор — Юлия Самойлова, соучредителями являются Минтранс РФ и администрация Краснодарского края. АНО также выступает учредителем краснодарского ООО «Транспортная дирекция», московского ООО «Стройконтроль-2018» и крымского ООО «Флайбас». Все эти компании работают с прибылью.

Как отметили в ЕТД, Курская область — не единственный после Крыма регион, в котором внедряется проект. «Одна из целей деятельности дирекции — распространение имеющегося опыта перевозок пассажиров по “единому” билету в Крым на все регионы РФ. Мы обратились к руководителям многих субъектов. Руководство Курской области одно из первых откликнулось на предложение, так как разделяет наше мнение, что внедрение интермодальных перевозок является перспективным и востребованным направлением в пассажирских перевозках», — пояснили в ЕТД. «На стадии конечного согласования» находятся соглашения в Воронежской, а также в Брянской, Вологодской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областях, добавили в компании.

Источник “Ъ-Черноземье” в правительстве Воронежской области уточнил, что договор с ЕТД находится не на стадии последнего согласования, а на стадии рассмотрения. «Тема “единого” билета интересна, регион считает возможным попробовать этот вид сервиса», — добавил собеседник “Ъ-Черноземье”. Услуга может быть востребована после реформы маршрутной сети в Воронеже.

Напомним, мэрия планирует вывести межмуниципальные маршруты за границы облцентра. Согласно предлагаемой схеме, которая может заработать в сентябре, на основных въездах в Воронеж будет создано семь транспортно-пересадочных узлов. По словам еще одного собеседника „Ъ“ в региональной власти, губернатор Александр Гусев акцентировал внимание на том, чтобы пассажиры не переплачивали за проезд даже при новой транспортной схеме.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин полагает, что внедрение подобного сервиса будет успешным только при наличии инфраструктуры, на которую можно наложить IT- и билетную инфраструктуру. «Если в регионах развита транспортная сеть, есть не только автобусы, но и электрички, воздушные линии и водное сообщение, то такая услугу может оказаться полезной», — рассказал господин Блинкин. По его мнению, «единый» билет также может привлечь в регионы больше туристов: «Их привлечет возможность не бегать между кассами». При этом Михаил Блинкин считает, что для желающих изменить маршрутную сеть воронежских властей куда более серьезной проблемой является тарифно-билетная политика: «Если пассажиры будут платить за проезд больше, чем до реформы, мало руководству не покажется».

Александр Прытков