Молдавия подбирает «Газпрому» маршруты

Молдавия, которая с начала 2020 года может быть отрезана от поставок российского газа в случае остановки транзита через Украину, обсуждает с «Газпромом» возможные пути решения проблемы. Одним из них может стать прокачка по «Турецкому потоку», но для этого предстоит договориться с Болгарией, Румынией и той же Украиной, а также найти источники финансирования. Впрочем, эксперты считают, что с учетом политической составляющей «Газпром» будет прилагать максимум усилий, чтобы решить вопрос с поставками в Молдавию.

Кишинев начал переговоры со своим единственным поставщиком газа и владельцем половины «Молдовагаза» — «Газпромом» о поставках сырья через «Турецкий поток», сообщил министр экономики и инфраструктуры страны Вадим Брынзан. Такой вариант, пояснил он, потребует заключения договора с участием Болгарии, Румынии и Украины, обсуждение которого может пройти на площадке Еврокомиссии.

Сейчас Молдавия получает около 3 млрд кубометров газа из России по трансбалканскому коридору, который проходит через Украину.

Но этот транзит может закончиться 1 января 2020 года, если Москва и Киев не договорятся о новых условиях; пока прогресса в диалоге нет. Для организации нового маршрута, по словам Вадима Брынзана, потребуется два-три года. Первый вариант — поставки европейского газа по новому газопроводу, продолжению румынского Яссы—Унгены до Кишинева (мощность — 1,5 млрд кубометров в год). Строительство начато весной и должно быть завершено в марте-апреле 2020 года. На полную мощность труба заработает только в 2021 году, но все равно не обеспечит полный объем поставок. Вариант поставок через «Турецкий поток», который планируется запустить в конце 2019 года, менее очевиден (газопровод не заходит даже в Румынию), их маршрут ни одна из сторон пояснить пока не может. Третья схема — поставки газа из Европы через Украину, но это существенно дороже. В «Газпроме» не стали комментировать идеи властей Молдавии. Источники “Ъ”, знакомые с позицией монополии, не понимают, что имел в виду министр.

Сейчас Молдавия ведет переговоры с «Газпромом» о заключении нового контракта или продлении текущего. Цена газа для страны рассчитывается на базе нефтяных котировок (на начало 2019 года составляла около $200 за 1 тыс. кубометров, но в первом квартале выросла примерно до $240 за 1 тыс. кубометров). Президент Молдавии Игорь Додон в июле говорил, что у Кишинева есть шанс получить скидку в 25–30%, поскольку отношения между странами восстанавливаются и Кишинев получил статус наблюдателя в ЕврАзЭс.

Источник “Ъ”, близкий к переговорам, сомневается, что Россия пойдет на такой большой дисконт, но «Газпром» «так или иначе продолжит поставки, потому что это во многом политический вопрос».

Собеседник “Ъ” на рынке полагает, что монополия может даже быть вынуждена профинансировать инфраструктуру для поставок в Молдавию через «Турецкий поток».

С этим согласен исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко. По его мнению, с учетом политической нестабильности в Молдавии Москве важно удержать Кишинев «на орбите российских интересов». Очевидного маршрута в обход Украины нет, признает эксперт, но проблемы с поставками газа чреваты отключениями электричества и тепла и вызовут «серьезную дестабилизацию в регионе», и тогда «молдавская карта может быть разыграна против России». При этом даже существенная скидка для Молдавии, полагает господин Мищенко, не будет проблемой для «Газпрома» с учетом небольших объемов поставок.

Ольга Мордюшенко