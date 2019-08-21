Молдавия подбирает «Газпрому» маршруты

Молдавия, которая с начала 2020 года может быть отрезана от поставок российского газа в случае остановки транзита через Украину, обсуждает с «Газпромом» возможные пути решения проблемы. Одним из них может стать прокачка по «Турецкому потоку», но для этого предстоит договориться с Болгарией, Румынией и той же Украиной, а также найти источники финансирования. Впрочем, эксперты считают, что с учетом политической составляющей «Газпром» будет прилагать максимум усилий, чтобы решить вопрос с поставками в Молдавию.
Кишинев начал переговоры со своим единственным поставщиком газа и владельцем половины «Молдовагаза» — «Газпромом» о поставках сырья через «Турецкий поток», сообщил министр экономики и инфраструктуры страны Вадим Брынзан. Такой вариант, пояснил он, потребует заключения договора с участием Болгарии, Румынии и Украины, обсуждение которого может пройти на площадке Еврокомиссии.
Но этот транзит может закончиться 1 января 2020 года, если Москва и Киев не договорятся о новых условиях; пока прогресса в диалоге нет. Для организации нового маршрута, по словам Вадима Брынзана, потребуется два-три года. Первый вариант — поставки европейского газа по новому газопроводу, продолжению румынского Яссы—Унгены до Кишинева (мощность — 1,5 млрд кубометров в год). Строительство начато весной и должно быть завершено в марте-апреле 2020 года. На полную мощность труба заработает только в 2021 году, но все равно не обеспечит полный объем поставок. Вариант поставок через «Турецкий поток», который планируется запустить в конце 2019 года, менее очевиден (газопровод не заходит даже в Румынию), их маршрут ни одна из сторон пояснить пока не может. Третья схема — поставки газа из Европы через Украину, но это существенно дороже. В «Газпроме» не стали комментировать идеи властей Молдавии. Источники “Ъ”, знакомые с позицией монополии, не понимают, что имел в виду министр.
Сейчас Молдавия ведет переговоры с «Газпромом» о заключении нового контракта или продлении текущего. Цена газа для страны рассчитывается на базе нефтяных котировок (на начало 2019 года составляла около $200 за 1 тыс. кубометров, но в первом квартале выросла примерно до $240 за 1 тыс. кубометров). Президент Молдавии Игорь Додон в июле говорил, что у Кишинева есть шанс получить скидку в 25–30%, поскольку отношения между странами восстанавливаются и Кишинев получил статус наблюдателя в ЕврАзЭс.
Собеседник “Ъ” на рынке полагает, что монополия может даже быть вынуждена профинансировать инфраструктуру для поставок в Молдавию через «Турецкий поток».
С этим согласен исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко. По его мнению, с учетом политической нестабильности в Молдавии Москве важно удержать Кишинев «на орбите российских интересов». Очевидного маршрута в обход Украины нет, признает эксперт, но проблемы с поставками газа чреваты отключениями электричества и тепла и вызовут «серьезную дестабилизацию в регионе», и тогда «молдавская карта может быть разыграна против России». При этом даже существенная скидка для Молдавии, полагает господин Мищенко, не будет проблемой для «Газпрома» с учетом небольших объемов поставок.
Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии. По словам представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, в августе—сентябре ожидается рост поставок с Мозырского НПЗ на 25%, до 250–260 тыс. тонн в месяц. При этом еще 30 июля Белорусская нефтяная компания ожидала, напротив, сокращения экспорта на Украину. Из-за введения спецпошлин украинские компании вынуждены полностью перейти на импорт дизтоплива более дорогими видами транспорта — по морю и железной дороге. Эксперты прогнозируют рост цен на украинском рынке, что неизбежно приведет к возобновлению поставок по трубе.
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