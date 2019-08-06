Украина надеется на белорусское топливо

Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии. По словам представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, в августе—сентябре ожидается рост поставок с Мозырского НПЗ на 25%, до 250–260 тыс. тонн в месяц. При этом еще 30 июля Белорусская нефтяная компания ожидала, напротив, сокращения экспорта на Украину. Из-за введения спецпошлин украинские компании вынуждены полностью перейти на импорт дизтоплива более дорогими видами транспорта — по морю и железной дороге. Эксперты прогнозируют рост цен на украинском рынке, что неизбежно приведет к возобновлению поставок по трубе.

Белоруссия в августе—сентябре увеличит отгрузки дизтоплива на Украину на 25%, до 250–260 тыс. тонн в месяц, заявил представитель президента в украинском правительстве Андрей Герус. Увеличение поставок ожидается за счет Мозырского НПЗ, сказал он. При этом 30 июля основной трейдер белорусских нефтепродуктов — Белорусская нефтяная компания (БНК) планировала нарастить экспорт только в августе — до 220 тыс. тонн при среднемесячном показателе 180 тыс. тонн. Как говорил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам БНК Сергей Гриб, в сентябре—октябре экспорт сократится из-за планового ремонта завода и уборки урожая в Белоруссии.

В конце июля украинское правительство ввело спецпошлины на российское дизтопливо, доставляемое по нефтепродуктопроводу Самара—Западное направление, в размере 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября. В результате прокачка по этому направлению, которой занимались Wexler Group и Proton Energy Group, остановилась. По трубе поставлялось топливо «Роснефти», и такие поставки в первом полугодии составили 1 млн тонн — это около трети общего потребления дизтоплива на Украине (3,18 млн тонн).

Прекращение закупок топлива из России по трубе Украина планировала компенсировать более дорогими поставками железнодорожным транспортом, в том числе из Белоруссии, и по морю. Несмотря на то что цены при поставках в морские порты наиболее высокие, это направление заметно активизировалось, сообщили “Ъ” в украинской «Консалтинговой группе А-95». По их расчетам, в августе по морю будет необходимо импортировать 150 тыс. тонн топлива, а в сентябре эта сумма может возрасти до 250 тыс. тонн в зависимости от возобновления работы трубопроводной магистрали.

Директор «А-95» Сергей Куюн заявил “Ъ”, что на данный момент украинский рынок обладает достаточными запасами и альтернативными источниками беспошлинных поставок дизтоплива, в том числе и у Wexler Group. Но по мере роста цены и истощения запасов импорт из России по трубе возобновится, полагает он.

Андрей Герус, однако, заявил, что рынок избежит дефицита за счет увеличения поставок дизтоплива из стран ЕС и Белоруссии. При этом доля российского дизтоплива в импорте на Украину упадет с 45% в июле до 25% в августе и до 10–15% в сентябре, сказал он. Господин Герус добавил также, что правительство Украины не собирается полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России. «Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом на сегодняшний день, потому что это будет таким квазиналогом для нашего потребителя и цена может вырасти, если мы сами такое решение примем»,— сказал он.

Михаил Калинин