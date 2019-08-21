Операторам понизят степень риска

У бизнеса осталось полгода для того, чтобы успеть получить статус уполномоченного экономического оператора (УЭО), дающий право на льготы при таможенном оформлении по новому Таможенному кодексу ЕАЭС. Впрочем, пока уже получившие такой статус компании сетуют на ограниченный доступ к системе упрощений, при этом процент таможенных проверок по заявлениям операторов выше, чем при подаче ими же обычных деклараций. В ФТС признают проблему и обещают скорректировать работу системы управления рисками.

«Это финальный призыв к компаниям подавать заявки на включение в реестр УЭО по новому кодексу — если организация не перерегистрируется до 1 января 2020 года, она утратит статус оператора»,— предупредил вчера бизнесменов первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов на семинаре по вопросам получения статуса УЭО. Поясним, в конце этого года заканчивается переходный период, в рамках которого компании, ранее ставшие операторами по Таможенному кодексу Таможенного союза, могут пользоваться предоставленными им льготами.

Сейчас в реестре 172 уполномоченных оператора, 33 из них получили этот статус уже по новому кодексу ЕАЭС (в том числе 22 организации имели его и ранее), еще 54 заявки находятся на рассмотрении. Компания может подать документы на получение свидетельства одного из трех типов, от которого будет зависеть объем льгот, но любой оператор при этом может рассчитывать на выпуск товаров до подачи декларации и на приоритетный порядок досмотра. Для свидетельства первого типа требуется обеспечение в сумме €1 млн или меньше (в зависимости от непрерывного стажа в статусе УЭО), для второго и третьего — соответствие критериям финансовой устойчивости. На рассмотрение заявки на получение УЭО по закону отведено 120 дней.

Обязательным условием для получения любого типа свидетельства является предоставление таможенникам удаленного доступа к системе учета товаров в компании. Это требование, судя по вопросам участников ВЭД, является самым сложным для бизнеса. «Компании используют стандартные системы учета, такие как SAP, 1C и тому подобные. Но эти программные средства необходимо адаптировать под цели таможенного мониторинга,— пояснил “Ъ” Руслан Давыдов.— На это требуются дополнительные расходы со стороны компании. Вместе с тем такие доработки сулят определенные упрощения в области таможенного контроля». По его словам, некоторые компании не готовы предоставлять таможне доступ ко всему учету движения товаров, ссылаясь на коммерческую тайну. «Для решения этой проблемы мы разработали "витрину данных", с помощью которой компании могут направлять только ту информацию, которая необходима для таможенных целей». Пока же, судя по вчерашней дискуссии, компании, ранее заявившие о желании принять участие в эксперименте ФТС по использованию «витрин», говорят о дороговизне доработки софта.

Главной льготой, которую должен давать статус УЭО, должно стать автоматическое отнесение поставщика к категории низкорисковых, что минимизирует вероятность физической проверки грузов. Однако пока компании жалуются на то, что при подаче заявления на ввоз в статусе УЭО они сталкиваются с более частыми проверками, чем при подаче обычной декларации. Такое искажение вызвано особенностями срабатывания системы управления рисками. При подаче декларации она срабатывает выборочно, тогда как в случае заявлений операторов — при любом риске. Более того, «старые» операторы категорируются по группам риска независимо от наличия УЭО, и многие из них столкнулись с потерей низкорискового статуса, несмотря на предоставление обеспечения и соблюдение условий УЭО. «Все преимущества приоритетного выпуска не работают — так как нет низкой категории риска, нам приходится перед своим руководством оправдывать потребность в статусе УЭО»,— посетовал представитель одной из компаний.

Наладить работу системы управления рисками при подаче заявлений операторами в ФТС намерены к октябрю. Нагрузку на них таможня обещает снизить даже раньше. «Проблему с выпуском товаров до подачи декларации мы решим. Таких компаний не так много. Проверим их на предмет возможности проведения контроля после выпуска и проведем необходимые настройки системы управления рисками, доработаем свое программное обеспечение. У всех новых операторов контроль после выпуска возможен по определению, среди "старых" операторов тех, где это невозможно, остались единицы»,— сообщил “Ъ” господин Давыдов.

Отметим, что статус УЭО по новому кодексу смогут получить не только декларанты, но и перевозчики, владельцы складов и таможенные представители. Впрочем, как пояснили в службе, категорирование проводится лишь в отношении компаний, которые непосредственно осуществляют декларирование товаров, уплачивают таможенные пошлины и налоги от своего имени, то есть не являются посредниками.

Татьяна Едовина