Хакеры атаковали сайт посольства России в Лондоне

Сайт российского посольства в Великобритании не работал почти сутки из-за атаки хакеров. «Уважаемые пользователи, наш веб-сайт https://www.rusemb.org.uk/ вышел из строя из-за массовой DDoS-атаки, но снова доступен. Мы приносим извинения за причиненные неудобства»,— сообщает дипведомство в Twitter.

Как сообщил ТАСС представитель посольства, сайт был недоступен с 16:30 (18:30 мск) понедельника, 19 августа, до 12:00 (14:00 мск) вторника, 20 августа. «Проводится расследование случившегося»,— добавил дипломат.

Согласно исследованию IBM, в 2019 году число атак вредоносных программ на инфраструктуру и государственные объекты выросло на 200%. Половина всех атак была в производственном, нефтегазовом и образовательном секторах.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Хакеры нацелились на инфраструктуру».