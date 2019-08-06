Хакеры нацелились на инфраструктуру

В 2019 году число атак вредоносных программ на инфраструктуру и государственные объекты выросло на 200%. Об этом говорится в новом исследовании IBM, которое проанализировало активность хакеров с начала нынешнего года.
За шесть месяцев 2019 года количество кибератак, устроенных с целью очистки данных и отключения критических инфраструктурных систем, выросло в три раза, сообщается в новом отчете IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services (IRIS).
Большинство атак произошли в Европе, США и на Ближнем Востоке.
Исследователи считают, что атаки вредоносного ПО в среднем могут стоить организациям $239 млн. Это в 61 раз дороже, чем средняя стоимость ущерба от утечки данных ($3,92 млн), подсчитал IBM Security в прошлом месяце. Серьезность инцидентов может привести к тому, что межнациональные компании могут потерять доступ к 12 тыс. устройств. На реагирование и устранение инцидентов с кибератаками может уйти не менее 512 часов. Вредоносные программы, используемые в этих случаях, могут привести к потере данных, отключению корпоративных устройств, повреждению функций и блокированию систем в обмен на выкуп. Среди распространенных вирусов — NotPetya, Stuxnet, Shamoon и Dark Seoul.
Более того, киберпреступники начали использовать программы, полностью разрушающие инфраструктуру. Среди подобных программ — LockerGoga и MegaCortex. В начале нынешнего года LockerGoga ударила по нескольким компаниям, вынудив их заказать сотни новых компьютеров после того, как они были заблокированы вымогателями.
Данные IBM подтверждаются отчетом, опубликованным F-Secure на прошлой неделе. В нем рассказывалось, как организованные преступные группировки, вдохновленные северокорейскими хакерскими группами, проводят широкий спектр целенаправленных кибератак против мировой финансовой индустрии с целью кражи данных и саботажа торговых систем. Фишинговые электронные письма и взламывание паролей являются наиболее часто используемыми способами заражения. Но исследователи также наблюдали атаки «водопоя» (watering-hole — стратегия, при которой вредоносной программой заражается часто используемый жертвой веб-сайт). Активно применяются так называемые целевые атаки (изначально направлены на семью жертвы, впоследствии заражают компьютер сотрудника компании).
В этой связи исследователи из IBM предлагают компаниям активнее разрабатывать контрмеры, чтобы уменьшить риск последствий таких атак. Среди возможных решений — внедрение многофакторной аутентификации для защиты учетных записей или обеспечение своевременного резервного копирования данных.
Как хакерские атаки распространялись по банковской системе
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