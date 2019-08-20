МТС закроет до 300 салонов

МТС планирует сократить количество розничных точек, заявила первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. «Количество точек на данный момент неизменно — примерно 5880 во втором квартале этого года. До конца года мы планируем оптимизировать до 300 салонов, так как видим новые возможности и поскольку расширяется наше партнерство со "Связным"»,— отметила она.

В МТС рассчитывают, что примеру компании последуют и конкуренты. «Все инструменты у нас в руках, и мы видим предпосылки для оптимизации количества розничных точек для всех игроков рынка»,— отметила Инесса Галактионова.

Напомним, в июне стало известно, что МТС возобновляет продажи своих сим-карт в рознице «Связного» и «Евросети». Они были прекращены в 2015 году после конфликта партнеров.

Подробнее о том, как ритейлер спустя четыре года возобновит продажи сим-карт оператора, читайте в публикации “Ъ”.

Данила Моисеев