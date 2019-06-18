МТС вернулась в «Связной»

МТС возобновляет продажи своих сим-карт в рознице «Связного» и «Евросети». Они были прекращены в 2015 году после конфликта партнеров. Расширение продаж в независимой рознице может позволить МТС сократить собственную сеть.

МТС и объединенная компания «Связной—Евросеть» подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, следует из совместного сообщения компаний. В июле ритейлер начнет продавать контракты МТС в более чем 5 тыс. салонов. Кроме того, абоненты МТС смогут пополнить баланс сим-карт на кассе или через терминал в салонах розничной сети.

МТС прекратила сотрудничество со «Связным» в июне 2015 года, объясняя это снижением качества продаж своих сим-карт в этой сети, а также попытками переподключения ее абонентов к сетям других операторов.

«Сейчас рынок и пользовательские модели изменились»,— подчеркивают в МТС.





Увеличился срок пользования гаджетами, что приводит к снижению их продаж, кроме того, часть сделок из уличных магазинов мигрирует в интернет-магазины и большие торговые центры, указывают в пресс-службе оператора. «Поэтому назрела потребность сокращения уличных розничных сетей, а диверсификация независимых каналов продаж — это один из шагов по оптимизации розницы и повышению общей эффективности продаж»,— поясняет представитель МТС, но не уточняет, какой объем салонов планирует закрыть в течение года.

МТС в первом квартале 2019 года снизила доходность розничной сети на 6 п. п. год к году, до 8,5%, сообщал “Ъ” 27 мая. Выручка направления по итогам квартала выросла на 12,5% год к году, до 12,5 млрд руб. Президент МТС Алексей Корня говорил, что на маржинальность розничного бизнеса оказывает давление замедление рынка, в частности продаж оборудования. Число салонов МТС в первом квартале 2019 года увеличилось с 5673 до 5863 к первому кварталу 2018 года, но упало к четвертому кварталу 2018 года, когда у оператора их было 5879.

Юлия Тишина