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Иванов Алексей, уволенный с поста замглавы ПФР

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия». Подписанное председателем правительства постановление опубликовано на портале нормативных актов.

Алексея Иванова подозревают во взяточничестве на 4,4 млн руб., он признал вину и написал заявление об увольнении. По версии следствия, Алексей Иванов получил взятку через посредника, которым являлся топ-менеджер ИТ-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. 12 июля суд арестовал Алексея Иванова на два месяца.

Подробности — в материале “Ъ” «Для заместителя главы ПФР попросили "Лефортово"».

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