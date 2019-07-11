Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников. «Иванов подал в отставку и признал вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы»,— сказал господин Мельников (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель ОНК уточнил, что господин Иванов признает вину, раскаивается и надеется, что его отправят под стражу уже 12 июля. Бывший заместитель главы Пенсионного фонда добавил, что не жалуется на условия содержания в изоляторе.

Уголовное дело в отношении господина Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России, сообщил источник “Ъ”, близкий к следствию.

Перед задержанием господина Иванова прошли обыски в офисах IT-подрядчиков ПФР, в том числе «Техносерве» и «Редсисе». По данным «Ведомостей» и TAdviser, было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в отношении сотрудника компании «Техносерв» Алексея Копейкина, он задержан.

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Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники “Ъ” рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР. По словам одного из собеседников “Ъ”, с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.

О том, как в прошлом году обсуждались перестановки в ПФР, читайте в публикации “Ъ”.