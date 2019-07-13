Для заместителя главы ПФР попросили «Лефортово»

В пятницу Басманный райсуд отправил в СИЗО заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который ежемесячно получал в качестве взяток по 200 тыс. руб. на свою карточку в Промсвязьбанке. Генпрокуратура при этом считала, что признавший вину чиновник, в прошлом капитан первого ранга, может находиться под следствием в своем загородном доме.

После того как Алексея Иванова посадили в стеклянный аквариум, следователь по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) Григорий Маскальцов сообщил, что уголовное дело было возбуждено 9 июля, а уже на следующий день он задержал заместителя руководителя ПФР. Обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Алексею Иванову еще не предъявлено, а подозревается он в том, что в 2017–2018 годах при посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) директора департамента по работе с государственными структурами «Техносерва» Алексея Копейкина получил не менее 4,4 млн руб. «за общее покровительство» этой компании. Поскольку инкриминируемое преступление является особо тяжким, капитан юстиции попросил судью Наталью Дударь арестовать Алексея Иванова до 9 сентября.

Представитель Генпрокуратуры Сергей Демидов сообщил, что сразу после задержания Алексей Иванов оформил явку с повинной, раскрыл механизм совершенных преступлений, изобличив как самого себя, так и иных лиц, участвовавших в коррупционной схеме.

По данным “Ъ”, Алексей Иванов получил от Алексея Копейкина карточку Промсвязьбанка, на которую ему ежемесячно приходило по 200 тыс. руб.

Причем господин Иванов сообщил следствию, что это были не взятки, а мошенничество с его стороны, во всяком случае услуг «Техносерву» за эти деньги он не оказывал. По указанию кого именно переводились деньги, официально не установлено. Следствие, однако, не исключает, что это был экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, ранее возглавлявший группу компаний «Техносерв». В конце прошлого года господин Ананьев был отстранен от руководства «Техносервом», находящимся сейчас под контролем ВТБ.

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Учитывая сотрудничество со следствием и раскаяние Алексея Иванова, прокурор Демидов предложил ограничиться в его отношении домашним арестом. Его подозреваемый мог проводить в своем доме в подмосковной Балашихе. Адвокаты — а у заместителя директора ПФР оказалось четыре защитника — тут же поддержали представителя надзорного органа, огласив характеристику с места жительства Алексея Иванова. «В быту ведет себя хорошо, ни в чем предосудительном замечен не был»,— в частности, говорилось в ней.

Следователь попытался нивелировать предложение защиты и характеристику отчетом о результатах оперативно-разыскных мероприятий, полученным из службы экономической безопасности ФСБ, в котором говорилось, что чиновник неоднократно выезжал за границу, куда может скрыться от правоохранительных органов.

В ответ уже сам Алексей Иванов сообщил, что как носитель сведений, составляющих гостайну, выезжал из России только с разрешения своего руководства, соблюдая при этом требования соответствующего законодательства. За границей, по его словам, у него нет ни недвижимости, ни счетов. «Я являюсь капитаном первого ранга в отставке, всю свою жизнь служил родине, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем»,— отметил 60-летний Алексей Иванов. По его словам, он искренне раскаивается и выражает готовность и дальше сотрудничать со следствием. «Поэтому прошу избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы»,— закончил чиновник. А адвокаты подтвердили его ранее безупречную репутацию служебной характеристикой из ПФР, которую председатель фонда Антон Дроздов подписал 11 июля. «Алексей Михайлович (Иванов.— “Ъ”) — гражданин и патриот своей родины, который однажды просто оступился»,— добавил один из защитников.

Последнее же слово оказалось за капитаном Маскальцовым, сообщившим, что домашний арест не обеспечит надлежащую изоляцию подозреваемого. «В случае если ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу будет удовлетворено, прошу определить Иванова в СИЗО "Лефортово" и указать это в судебном решении»,— сказал представитель ГСУ СКР.

— У нас по УПК уже так можно? — удивилась судья Наталья Дударь.

— В УПК не сказано, но вы все ровно напишите,— попросил следователь.

В результате Алексея Иванова отправили в СИЗО. Чуть позже был арестован и Алексей Копейкин, который свою вину в посредничестве дачи взятки не признал, заявив, что ему ничего не известно ни о карточке, ни о деньгах, которые на нее переводились. По версии подозреваемого Копейкина, к признаниям Алексея Иванова следует отнестись критически.

К автозаку, доставившему Алексея Копейкина, ранее служившего в ФСБ, в следственный изолятор, сопроводили трех его бывших коллег.

Владислав Трифонов