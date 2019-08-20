В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. «Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была, скажем так, сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями»,— сообщил господин Герус на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, власти ожидают, что компании будут держать достаточные запасы угля на складах. Это важно особенно «накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с “Газпромом” по транзиту газа», заявил представитель господина Зеленского.

Андрей Герус говорил 29 июля, что на переговорах с Россией по газовым вопросам планируется обсудить прямые поставки сырья в страну. Он напомнил о решении Стокгольмского арбитража, по которому «Нафтогаз» должен закупать у «Газпрома» 5 млрд кубометров в год «по цене хаба без всяких плюсов», то есть по цене для Германии.

Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии. По словам представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, в августе-сентябре ожидается рост поставок с Мозырского НПЗ на 25%, до 250–260 тыс. т в месяц.

О том, как Украина запасается топливом, читайте в публикации “Ъ”.